Зеленський: найкраща можливість допомогти Україні - надавати відповідну зброю та збивати ворожі ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкраща можливість допомогти Україні - надавати відповідну зброю та допомагати збивати ворожі ракети в небі над Україною. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Що стосується Близького Сходу, то я не можу сказати, що та, чи інша трагедія, війна відволікає. Це просто не дуже справедливо по відношенню до загрози на інших континентах, інших частинах світу. Це велике горе, це обстріл, це просто трагедія. Дякувати богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю. Безумовно хочеться, щоб про Україну не забували, але найкращий варіант, як не забувати про Україну, - надавати відповідну зброю, надавати відповідний дозвіл і допомагати збивати ворожі, до речі ті самі іранські ракети або дрони, збивати так само, як і збиваються вони над небом Ізраїлю, збивати так само над Україною. Мені здається це найкраща можливість допомогти і підтримати Україну