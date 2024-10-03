Зеленський: найкраща можливість допомогти Україні - надавати відповідну зброю та збивати ворожі ракети
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що найкращий спосіб підтримати Україну - надавати зброю для збиття ворожих ракет. Він закликав союзників допомогти захистити українське небо так само, як захищають Ізраїль.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкраща можливість допомогти Україні - надавати відповідну зброю та допомагати збивати ворожі ракети в небі над Україною. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
Що стосується Близького Сходу, то я не можу сказати, що та, чи інша трагедія, війна відволікає. Це просто не дуже справедливо по відношенню до загрози на інших континентах, інших частинах світу. Це велике горе, це обстріл, це просто трагедія. Дякувати богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю. Безумовно хочеться, щоб про Україну не забували, але найкращий варіант, як не забувати про Україну, - надавати відповідну зброю, надавати відповідний дозвіл і допомагати збивати ворожі, до речі ті самі іранські ракети або дрони, збивати так само, як і збиваються вони над небом Ізраїлю, збивати так само над Україною. Мені здається це найкраща можливість допомогти і підтримати Україну
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює із союзниками щодо збиття російських ракет над країною, але вони поки що не готові.