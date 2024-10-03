Зеленский: лучшая возможность помочь Украине - предоставлять соответствующее оружие и сбивать вражеские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшая возможность помочь Украине - предоставлять соответствующее оружие и помогать сбивать вражеские ракеты в небе над Украиной. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Что касается Ближнего Востока, то я не могу сказать, что та, или иная трагедия, война отвлекает. Это просто не очень справедливо по отношению к угрозе на других континентах, других частях мира. Это большое горе, это обстрел, это просто трагедия. Слава богу, что есть союзники, которые защитили людей Израиля. Безусловно хочется, чтобы об Украине не забывали, но лучший вариант, как не забывать об Украине, - предоставлять соответствующее оружие, предоставлять соответствующее разрешение и помогать сбивать вражеские, кстати те же иранские ракеты или дроны, сбивать так же, как и сбиваются они над небом Израиля, сбивать так же над Украиной. Мне кажется это лучшая возможность помочь и поддержать Украину