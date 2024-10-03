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Зеленский: лучшая возможность помочь Украине - предоставлять соответствующее оружие и сбивать вражеские ракеты

Зеленский: лучшая возможность помочь Украине - предоставлять соответствующее оружие и сбивать вражеские ракеты

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:12  •  6025 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что лучший способ поддержать Украину - предоставлять оружие для сбивания вражеских ракет. Он призвал союзников помочь защитить украинское небо так же, как защищают Израиль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшая возможность помочь Украине - предоставлять соответствующее оружие и помогать сбивать вражеские ракеты в небе над Украиной. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Что касается Ближнего Востока, то я не могу сказать, что та, или иная трагедия, война отвлекает. Это просто не очень справедливо по отношению к угрозе на других континентах, других частях мира. Это большое горе, это обстрел, это просто трагедия. Слава богу, что есть союзники, которые защитили людей Израиля. Безусловно хочется, чтобы об Украине не забывали, но лучший вариант, как не забывать об Украине, - предоставлять соответствующее оружие, предоставлять соответствующее разрешение и помогать сбивать вражеские, кстати те же иранские ракеты или дроны, сбивать так же, как и сбиваются они над небом Израиля, сбивать так же над Украиной. Мне кажется это лучшая возможность помочь и поддержать Украину 

- сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что война на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном может отвлечь внимание от Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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