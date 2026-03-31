ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Еврокомиссия в мае представит новую модель пребывания украинцев в связи с завершением временной защиты. Рассматривается ограничение прав по регионам и возрасту.
В Европейском Союзе пересматривают подход к пребыванию украинцев после марта 2027 года – даты, когда завершается действие механизма временной защиты. От идеи полностью его отменить отказались, вместо этого готовят реформу. Об этом сообщает Eurlux, передает УНН.
Ожидается, что Еврокомиссия представит новую модель уже в мае. Решение будет иметь стратегическое значение, ведь речь идет о будущем миллионов украинцев в Европе.
2027 год как точка решения
Март 2027 года становится ключевой датой для всей Европы. То, что в 2022 году было быстрым гуманитарным решением, сегодня превращается в долгосрочную политику.
Механизм временной защиты позволил миллионам украинцев получить право на проживание, работу и социальные гарантии без сложных процедур. Однако его главная проблема – временность.
В Брюсселе уже признают: война затянулась, а значит, нужно новое решение, которое выходит за рамки краткосрочного реагирования.
Почему ЕС меняет подход
Изначально планировалось, что украинцы постепенно перейдут на другие типы разрешений на проживание – по работе или учебе.
Однако этот процесс фактически не заработал. Во многих странах требования оказались сложными, а бюрократия – значительной. В результате количество переходов на другие статусы остается низким.
Кроме того, в ЕС опасаются, что одновременное завершение защиты может привести к массовым заявкам на убежище и перегрузке системы.
Какие сценарии рассматривают
Дискуссия в ЕС носит не технический, а стратегический характер. Обсуждают несколько вариантов:
- продление защиты, но в измененном виде;
- переход украинцев на национальные разрешения на проживание;
- создание нового специального статуса.
В то же время появляется и более жесткий подход — возможное сужение круга лиц, которые будут иметь право на защиту.
Среди идей:
- ограничения по региону происхождения;
- отдельные правила для мужчин призывного возраста;
- специальный статус для уязвимых категорий.
Некоторые страны уже движутся в этом направлении. Например, Швейцария определила часть регионов Украины как относительно безопасные, а Норвегия ограничила доступ к защите для отдельных категорий мужчин.
В то же время такие решения вызывают юридические споры – в частности из-за рисков дискриминации.
Кого могут коснуться изменения
Предварительно речь идет о том, что новые правила могут больше касаться новоприбывших украинцев.
Те, кто уже находится в ЕС, вероятно, сохранят свой статус, чтобы избежать резкой нагрузки на систему.
Однако окончательного решения пока нет – подход может меняться в ходе переговоров между странами.
Новая логика Европы
Параллельно меняется и подход к украинцам. Если раньше главным было обеспечение безопасности, то теперь — интеграция.
Трудоустройство, знание языка и участие в экономике становятся ключевыми факторами, которые могут определить дальнейший статус человека.
Европа фактически переходит от модели "временного убежища" к модели долгосрочного сосуществования – но с новыми правилами.
Что дальше
Еврокомиссия должна представить конкретные предложения в мае. После этого их должны согласовать страны ЕС.
Среди возможных результатов – как продление защиты в новом формате, так и ее частичное ограничение.
В любом случае, после 2027 года Европа уже не будет рассматривать украинцев только как временное явление. Вопрос переходит в плоскость долгосрочной политики – и решение будет определять не только судьбу миллионов людей, но и будущую модель самой Европы.
