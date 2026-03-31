$43.800.0450.310.17
14:32 • 2228 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Эксклюзив
12:52 • 8498 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 13539 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 13645 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 32778 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 120139 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 61660 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 62060 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 60678 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 45035 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 49869 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 44739 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 48998 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский31 марта, 08:25 • 27659 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 26998 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 21154 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 49087 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 120130 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 62674 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 74832 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить

Киев • УНН

 • 2228 просмотра

Еврокомиссия в мае представит новую модель пребывания украинцев в связи с завершением временной защиты. Рассматривается ограничение прав по регионам и возрасту.

В Европейском Союзе пересматривают подход к пребыванию украинцев после марта 2027 года – даты, когда завершается действие механизма временной защиты. От идеи полностью его отменить отказались, вместо этого готовят реформу. Об этом сообщает Eurlux, передает УНН.

Ожидается, что Еврокомиссия представит новую модель уже в мае. Решение будет иметь стратегическое значение, ведь речь идет о будущем миллионов украинцев в Европе.

2027 год как точка решения

Март 2027 года становится ключевой датой для всей Европы. То, что в 2022 году было быстрым гуманитарным решением, сегодня превращается в долгосрочную политику.

Механизм временной защиты позволил миллионам украинцев получить право на проживание, работу и социальные гарантии без сложных процедур. Однако его главная проблема – временность.

В Брюсселе уже признают: война затянулась, а значит, нужно новое решение, которое выходит за рамки краткосрочного реагирования.

В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv19.03.26, 17:12 • 43647 просмотров

Почему ЕС меняет подход

Изначально планировалось, что украинцы постепенно перейдут на другие типы разрешений на проживание – по работе или учебе.

Однако этот процесс фактически не заработал. Во многих странах требования оказались сложными, а бюрократия – значительной. В результате количество переходов на другие статусы остается низким.

Кроме того, в ЕС опасаются, что одновременное завершение защиты может привести к массовым заявкам на убежище и перегрузке системы.

Какие сценарии рассматривают

Дискуссия в ЕС носит не технический, а стратегический характер. Обсуждают несколько вариантов:

  • продление защиты, но в измененном виде;
    • переход украинцев на национальные разрешения на проживание;
      • создание нового специального статуса.

        В то же время появляется и более жесткий подход — возможное сужение круга лиц, которые будут иметь право на защиту.

        Среди идей:

        • ограничения по региону происхождения;
          • отдельные правила для мужчин призывного возраста;
            • специальный статус для уязвимых категорий.

              Некоторые страны уже движутся в этом направлении. Например, Швейцария определила часть регионов Украины как относительно безопасные, а Норвегия ограничила доступ к защите для отдельных категорий мужчин.

              В то же время такие решения вызывают юридические споры – в частности из-за рисков дискриминации.

              Кого могут коснуться изменения

              Предварительно речь идет о том, что новые правила могут больше касаться новоприбывших украинцев.

              Те, кто уже находится в ЕС, вероятно, сохранят свой статус, чтобы избежать резкой нагрузки на систему.

              Однако окончательного решения пока нет – подход может меняться в ходе переговоров между странами.

              В странах ЕС под временной защитой находятся более 4,3 млн украинцев13.03.26, 13:29 • 3930 просмотров

              Новая логика Европы

              Параллельно меняется и подход к украинцам. Если раньше главным было обеспечение безопасности, то теперь — интеграция.

              Трудоустройство, знание языка и участие в экономике становятся ключевыми факторами, которые могут определить дальнейший статус человека.

              Европа фактически переходит от модели "временного убежища" к модели долгосрочного сосуществования – но с новыми правилами.

              Что дальше

              Еврокомиссия должна представить конкретные предложения в мае. После этого их должны согласовать страны ЕС.

              Среди возможных результатов – как продление защиты в новом формате, так и ее частичное ограничение.

              В любом случае, после 2027 года Европа уже не будет рассматривать украинцев только как временное явление. Вопрос переходит в плоскость долгосрочной политики – и решение будет определять не только судьбу миллионов людей, но и будущую модель самой Европы.

              ЕС не меняет подход к временной защите украинцев – статус продлен до 2027 года30.01.26, 19:09 • 5455 просмотров

              Андрей Тимощенков

