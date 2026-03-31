ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить

В Европейском Союзе пересматривают подход к пребыванию украинцев после марта 2027 года – даты, когда завершается действие механизма временной защиты. От идеи полностью его отменить отказались, вместо этого готовят реформу. Об этом сообщает Eurlux, передает УНН.

Ожидается, что Еврокомиссия представит новую модель уже в мае. Решение будет иметь стратегическое значение, ведь речь идет о будущем миллионов украинцев в Европе.

2027 год как точка решения

Март 2027 года становится ключевой датой для всей Европы. То, что в 2022 году было быстрым гуманитарным решением, сегодня превращается в долгосрочную политику.

Механизм временной защиты позволил миллионам украинцев получить право на проживание, работу и социальные гарантии без сложных процедур. Однако его главная проблема – временность.

В Брюсселе уже признают: война затянулась, а значит, нужно новое решение, которое выходит за рамки краткосрочного реагирования.

Почему ЕС меняет подход

Изначально планировалось, что украинцы постепенно перейдут на другие типы разрешений на проживание – по работе или учебе.

Однако этот процесс фактически не заработал. Во многих странах требования оказались сложными, а бюрократия – значительной. В результате количество переходов на другие статусы остается низким.

Кроме того, в ЕС опасаются, что одновременное завершение защиты может привести к массовым заявкам на убежище и перегрузке системы.

Какие сценарии рассматривают

Дискуссия в ЕС носит не технический, а стратегический характер. Обсуждают несколько вариантов:

продление защиты, но в измененном виде;

переход украинцев на национальные разрешения на проживание;

создание нового специального статуса.

В то же время появляется и более жесткий подход — возможное сужение круга лиц, которые будут иметь право на защиту.

Среди идей:

ограничения по региону происхождения;

отдельные правила для мужчин призывного возраста;

специальный статус для уязвимых категорий.

Некоторые страны уже движутся в этом направлении. Например, Швейцария определила часть регионов Украины как относительно безопасные, а Норвегия ограничила доступ к защите для отдельных категорий мужчин.

В то же время такие решения вызывают юридические споры – в частности из-за рисков дискриминации.

Кого могут коснуться изменения

Предварительно речь идет о том, что новые правила могут больше касаться новоприбывших украинцев.

Те, кто уже находится в ЕС, вероятно, сохранят свой статус, чтобы избежать резкой нагрузки на систему.

Однако окончательного решения пока нет – подход может меняться в ходе переговоров между странами.

Новая логика Европы

Параллельно меняется и подход к украинцам. Если раньше главным было обеспечение безопасности, то теперь — интеграция.

Трудоустройство, знание языка и участие в экономике становятся ключевыми факторами, которые могут определить дальнейший статус человека.

Европа фактически переходит от модели "временного убежища" к модели долгосрочного сосуществования – но с новыми правилами.

Что дальше

Еврокомиссия должна представить конкретные предложения в мае. После этого их должны согласовать страны ЕС.

Среди возможных результатов – как продление защиты в новом формате, так и ее частичное ограничение.

В любом случае, после 2027 года Европа уже не будет рассматривать украинцев только как временное явление. Вопрос переходит в плоскость долгосрочной политики – и решение будет определять не только судьбу миллионов людей, но и будущую модель самой Европы.

