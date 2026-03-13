В странах ЕС под временной защитой находятся более 4,3 млн украинцев

В странах Европейского Союза под временной защитой находятся более 4,3 млн граждан Украины. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat, передает УНН.

Детали

По ее словам, больше всего украинцев с таким статусом сейчас проживает в Германии, Польше и Чехии.

Согласно обнародованным данным, наибольшее количество украинцев под временной защитой находится в:

Германии – 1 260 230 человек;

Польше – 965 990 человек;

Чехии – 397 185 человек.

В министерстве также сообщили, что в 2025 году страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины. Это на 14% меньше, чем в 2024 году.

По словам заместителя министра, ключевым фактором, влияющим на решение украинцев о возвращении домой, остается ситуация с безопасностью.

В то же время Украина вместе с международными партнерами уже работает над механизмами поддержки граждан за рубежом и подготовкой к их возможному возвращению.

Украина уже сейчас вместе с международными партнерами работает над инструментами, которые помогут поддерживать связь с украинцами за рубежом и готовиться к возможному возвращению - отметили в Минсоцполитики.

В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытии центров и пространств единства, а также запуске специальной цифровой платформы для украинцев за рубежом.

