В странах ЕС под временной защитой находятся более 4,3 млн украинцев

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Германия, Польша и Чехия приняли наибольшее количество беженцев. В 2025 году количество новых решений о предоставлении защиты сократилось на 14 процентов.

В странах ЕС под временной защитой находятся более 4,3 млн украинцев

В странах Европейского Союза под временной защитой находятся более 4,3 млн граждан Украины. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat, передает УНН.

Детали

По ее словам, больше всего украинцев с таким статусом сейчас проживает в Германии, Польше и Чехии.

Согласно обнародованным данным, наибольшее количество украинцев под временной защитой находится в:

  • Германии – 1 260 230 человек;
    • Польше – 965 990 человек;
      • Чехии – 397 185 человек.

        В министерстве также сообщили, что в 2025 году страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины. Это на 14% меньше, чем в 2024 году.

        По словам заместителя министра, ключевым фактором, влияющим на решение украинцев о возвращении домой, остается ситуация с безопасностью.

        В то же время Украина вместе с международными партнерами уже работает над механизмами поддержки граждан за рубежом и подготовкой к их возможному возвращению.

        Украина уже сейчас вместе с международными партнерами работает над инструментами, которые помогут поддерживать связь с украинцами за рубежом и готовиться к возможному возвращению

        - отметили в Минсоцполитики.

        В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытии центров и пространств единства, а также запуске специальной цифровой платформы для украинцев за рубежом.

        Минсоцполитики завершило разработку новой стратегии для ВПЛ - Улютин11.03.26, 10:22 • 4714 просмотров

        Андрей Тимощенков

        ОбществоНовости Мира
        Военное положение
        Война в Украине
        Европейский Союз
        Чешская Республика
        Германия
        Украина
        Польша