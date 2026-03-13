$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
10:42 • 4464 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 25075 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55926 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51809 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77566 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 40120 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26712 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20885 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23808 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40507 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн українців

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільшу кількість біженців. У 2025 році кількість нових рішень про надання захисту скоротилася на 14 відсотків.

У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн українців

У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська з посиланням на дані статистичної служби ЄС Eurostat, передає УНН.

Деталі

За її словами, найбільше українців із таким статусом наразі проживає у Німеччині, Польщі та Чехії.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільша кількість українців під тимчасовим захистом перебуває у:

  • Німеччині – 1 260 230 осіб;
    • Польщі – 965 990 осіб;
      • Чехії – 397 185 осіб.

        У міністерстві також повідомили, що у 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України. Це на 14% менше, ніж у 2024 році.

        За словами заступниці міністра, ключовим фактором, який впливає на рішення українців щодо повернення додому, залишається безпекова ситуація.

        Водночас Україна разом із міжнародними партнерами вже працює над механізмами підтримки громадян за кордоном та підготовкою до їхнього можливого повернення.

        Україна вже зараз разом із міжнародними партнерами працює над інструментами, які допоможуть підтримувати зв’язок з українцями за кордоном та готуватися до можливого повернення

        - зазначили у Мінсоцполітики.

        Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття центрів і просторів єдності, а також запуск спеціальної цифрової платформи для українців за кордоном.

        Мінсоцполітики завершило розробку нової стратегії для ВПО - Улютін11.03.26, 10:22 • 4716 переглядiв

        Андрій Тимощенков

        СуспільствоСвіт
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Європейський Союз
        Чехія
        Німеччина
        Україна
        Польща