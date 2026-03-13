У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн українців

У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська з посиланням на дані статистичної служби ЄС Eurostat, передає УНН.

За її словами, найбільше українців із таким статусом наразі проживає у Німеччині, Польщі та Чехії.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільша кількість українців під тимчасовим захистом перебуває у:

У міністерстві також повідомили, що у 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України. Це на 14% менше, ніж у 2024 році.

За словами заступниці міністра, ключовим фактором, який впливає на рішення українців щодо повернення додому, залишається безпекова ситуація.

Водночас Україна разом із міжнародними партнерами вже працює над механізмами підтримки громадян за кордоном та підготовкою до їхнього можливого повернення.

