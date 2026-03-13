У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн українців
Київ • УНН
Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільшу кількість біженців. У 2025 році кількість нових рішень про надання захисту скоротилася на 14 відсотків.
У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська з посиланням на дані статистичної служби ЄС Eurostat, передає УНН.
Деталі
За її словами, найбільше українців із таким статусом наразі проживає у Німеччині, Польщі та Чехії.
Згідно з оприлюдненими даними, найбільша кількість українців під тимчасовим захистом перебуває у:
- Німеччині – 1 260 230 осіб;
- Польщі – 965 990 осіб;
- Чехії – 397 185 осіб.
У міністерстві також повідомили, що у 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України. Це на 14% менше, ніж у 2024 році.
За словами заступниці міністра, ключовим фактором, який впливає на рішення українців щодо повернення додому, залишається безпекова ситуація.
Водночас Україна разом із міжнародними партнерами вже працює над механізмами підтримки громадян за кордоном та підготовкою до їхнього можливого повернення.
Україна вже зараз разом із міжнародними партнерами працює над інструментами, які допоможуть підтримувати зв’язок з українцями за кордоном та готуватися до можливого повернення
Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття центрів і просторів єдності, а також запуск спеціальної цифрової платформи для українців за кордоном.
Мінсоцполітики завершило розробку нової стратегії для ВПО - Улютін11.03.26, 10:22 • 4716 переглядiв