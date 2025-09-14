$41.310.00
публикации
Эксклюзивы
Ермак: Путина можно остановить только силой, Украина является щитом Европы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только силой, а не компромиссами. Украина уже стала щитом Европы, а предложения просто отдать замороженные российские активы за прекращение огня неприемлемы.

Ермак: Путина можно остановить только силой, Украина является щитом Европы

российского диктатора владимира путина невозможно остановить никакими компромиссами или договоренностями – только силой, и это важно осознать. Об этом по итогам 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Украина уже стала щитом Европы и всего свободного мира.

Все предложения отдать замороженные российские активы в обмен на прекращение огня не являются предметными, ведь агрессор должен заплатить за эту войну, иначе любой диктатор будет повторять такую же стратегию

- написал Ермак.

Он рассказал, что во время беседы с западными коллегами речь шла о новой системе безопасности Европы "и Украине, которая будет играть важную роль и уже делает это".

Вообще, система безопасности для Украины включает сильные и современно вооруженные Вооруженные Силы, международные гарантии, которые уже поддержали 26 государств, а также санкции, членство в ЕС и гарантии восстановления нашей экономики

- отметил глава ОП.

Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф08.09.25, 19:59 • 47540 просмотров

По его словам, последние события в Польше с российскими дронами еще раз доказали: пришло время закрыть украинское небо.

Это будет защита не только для нас, но и для всех соседей. И это должна быть коллективная работа, потому что вызовы новые для всей Европы

- резюмировал Ермак.

Он добавил, что несмотря на войну 90% американских компаний остаются работать в Украине, "и это демонстрирует веру в наше будущее, за что я очень благодарен нашим партнерам".

"Мы доказали, что умеем бороться и побеждать, и именно на таких сильных позициях мы готовы к реальным переговорам об устойчивом мире", - отметил руководитель Офиса Президента Украины.

Напомним

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что на месте путина он бы перестал напоминать европейцам о ядерном оружии, поскольку Европа усиливается. Он также отметил, что атака дронов на Польшу не случайна и Украина не проиграет войну.

РФ пытается расширить войну, от принятых решений зависит будущий ход истории – Ермак10.09.25, 09:57 • 3323 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Польша