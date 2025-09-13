Спецпредставник президента США Келлог дав пораду путіну: про що йдеться
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що на місці путіна він би перестав нагадувати європейцям про ядерну зброю, оскільки Європа посилюється. Він також зазначив, що атака дронів на Польщу не випадкова і Україна не програє війну.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що на місці російського диктатора володимира путіна перестав би нагадувати європейцям про свою ядерну зброю та пояснив чому. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Під час 21-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Келлог зазначив, що "європейці зараз посилюються".
І я б на місті путіна перестав би нагадувати їм про свою ядерну зброю. Така ж й у Франції, Британії, не кажучи вже про США. Дивлячись на Європу, війна точиться на кордонах Європи, якщо так можна сказати
Він додав, що не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі, а також запевнив, що Україна не програє війну.
Доповнення
Інституту вивчення війни (ISW) писав, що росія та білорусь, імовірно, відмовилися від спроб використати навчання "захід-2025" для підтримки операцій з "брязкання ядерною зброєю" проти країн Заходу - принаймні тимчасово.
