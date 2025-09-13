Спецпредставитель президента США Келлог дал совет путину: о чем идет речь

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что на месте российского диктатора владимира путина перестал бы напоминать европейцам о своем ядерном оружии и объяснил почему. Об этом сообщает УНН.

Во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) Келлог отметил, что "европейцы сейчас усиливаются".

И я бы на месте путина перестал бы напоминать им о своем ядерном оружии. Такое же и у Франции, Британии, не говоря уже о США. Глядя на Европу, война идет на границах Европы, если так можно сказать