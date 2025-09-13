$41.310.10
Спецпредставитель президента США Келлог дал совет путину: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что на месте путина он бы перестал напоминать европейцам о ядерном оружии, поскольку Европа усиливается. Он также отметил, что атака дронов на Польшу не случайна и Украина не проиграет войну.

Спецпредставитель президента США Келлог дал совет путину: о чем идет речь

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что на месте российского диктатора владимира путина перестал бы напоминать европейцам о своем ядерном оружии и объяснил почему. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) Келлог отметил, что "европейцы сейчас усиливаются".

И я бы на месте путина перестал бы напоминать им о своем ядерном оружии. Такое же и у Франции, Британии, не говоря уже о США. Глядя на Европу, война идет на границах Европы, если так можно сказать

- сказал Келлог.

Он добавил, что не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши, а также заверил, что Украина не проиграет войну.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) писал, что россия и беларусь, вероятно, отказались от попыток использовать учения "запад-2025" для поддержки операций по "бряцанию ядерным оружием" против стран Запада - по крайней мере временно.

Анна Мурашко

