Спецпредставитель президента США Келлог дал совет путину: о чем идет речь
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что на месте путина он бы перестал напоминать европейцам о ядерном оружии, поскольку Европа усиливается. Он также отметил, что атака дронов на Польшу не случайна и Украина не проиграет войну.
Детали
Во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) Келлог отметил, что "европейцы сейчас усиливаются".
И я бы на месте путина перестал бы напоминать им о своем ядерном оружии. Такое же и у Франции, Британии, не говоря уже о США. Глядя на Европу, война идет на границах Европы, если так можно сказать
Он добавил, что не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши, а также заверил, что Украина не проиграет войну.
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) писал, что россия и беларусь, вероятно, отказались от попыток использовать учения "запад-2025" для поддержки операций по "бряцанию ядерным оружием" против стран Запада - по крайней мере временно.
