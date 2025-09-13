$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 6460 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 14520 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 25948 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 30795 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 45202 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 32278 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 48322 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 53326 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36725 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36008 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Келлог похвастался, что украинцы прозвали его "котом", который приносит спокойствие

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с руководителем ГУР Кириллом Будановым у статуи кота. Келлог рассказал, что украинцы прозвали его "котом, который приносит несколько ночей спокойствия", поскольку его визиты совпадают с приостановкой ударов рф.

Келлог похвастался, что украинцы прозвали его "котом", который приносит спокойствие

Спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым у статуи кота, а также похвастался, что украинцы прозвали его "котом, который приносит несколько ночей покоя", передает УНН.

"Кот" – это уникальный символ для украинского народа. Символ безопасности и защиты. Поскольку "Keith" на украинском звучит как "Кот", украинцы прозвали мою роль специального посланника Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, россия приостанавливает свои удары по гражданскому населению, давая им несколько ночей покоя. Покоя, который сильная Америка предлагает другим странам 

- написал Келлог.

Он также назвал свой визит замечательным, а также добавил, что имел разговор с генералом Кириллом Будановым из ГУР у статуи Кота.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский назвал специального представителя президента США Кита Келлога "ПВО для Киева", отметив, что его присутствие сдерживает удары россии. В шутку Зеленский предложил предоставить Келлогу украинское гражданство, чтобы побудить агрессора к прекращению атак

Антонина Туманова

Политика
Кит Келлог
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев