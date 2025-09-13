Келлог похвастался, что украинцы прозвали его "котом", который приносит спокойствие
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым у статуи кота, а также похвастался, что украинцы прозвали его "котом, который приносит несколько ночей покоя", передает УНН.
"Кот" – это уникальный символ для украинского народа. Символ безопасности и защиты. Поскольку "Keith" на украинском звучит как "Кот", украинцы прозвали мою роль специального посланника Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, россия приостанавливает свои удары по гражданскому населению, давая им несколько ночей покоя. Покоя, который сильная Америка предлагает другим странам
Он также назвал свой визит замечательным, а также добавил, что имел разговор с генералом Кириллом Будановым из ГУР у статуи Кота.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский назвал специального представителя президента США Кита Келлога "ПВО для Киева", отметив, что его присутствие сдерживает удары россии. В шутку Зеленский предложил предоставить Келлогу украинское гражданство, чтобы побудить агрессора к прекращению атак