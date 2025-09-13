$41.310.10
Ексклюзив
14:03 • 6156 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 14213 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 25584 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 30549 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 44971 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 32160 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 48122 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 53202 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36704 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35992 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Келлог похвалився, що українці прозвали його "котом", який приносить спокій

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з керівником ГУР Кирилом Будановим біля статуї кота. Келлог розповів, що українці прозвали його "котом, який приносить кілька ночей спокою", оскільки його візити збігаються з призупиненням ударів рф.

Келлог похвалився, що українці прозвали його "котом", який приносить спокій

Спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим біля статуї кота, а також похвалився, що українці прозвали його "котом, який приносить кілька ночей спокою", передає УНН.

"Кіт" – це унікальний символ для українського народу. Символ безпеки та захисту. Оскільки "Keith" українською звучить як "Кіт", українці прозвали мою роль спеціального посланника Келлога "котом". Коли "Кіт" відвідує Україну, росія призупиняє свої удари по цивільному населенню, даючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам 

- написав Келлог.

Він також назвав свій візит чудовим, а також додав, що мав розмову з генералом Кирилом Будановим з ГУР біля статуї Кота.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський назвав спеціального представника президента США Кіта Келлога "ППО для Києва", відзначивши, що його присутність стримує удари росії. Жартома Зеленський запропонував надати Келлогу українське громадянство, аби спонукати агресора до припинення атак

Антоніна Туманова

Політика
Кіт Келлог
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ