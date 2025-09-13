Келлог похвалився, що українці прозвали його "котом", який приносить спокій
Спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з керівником ГУР Кирилом Будановим біля статуї кота. Келлог розповів, що українці прозвали його "котом, який приносить кілька ночей спокою", оскільки його візити збігаються з призупиненням ударів рф.
"Кіт" – це унікальний символ для українського народу. Символ безпеки та захисту. Оскільки "Keith" українською звучить як "Кіт", українці прозвали мою роль спеціального посланника Келлога "котом". Коли "Кіт" відвідує Україну, росія призупиняє свої удари по цивільному населенню, даючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам
Він також назвав свій візит чудовим, а також додав, що мав розмову з генералом Кирилом Будановим з ГУР біля статуї Кота.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський назвав спеціального представника президента США Кіта Келлога "ППО для Києва", відзначивши, що його присутність стримує удари росії. Жартома Зеленський запропонував надати Келлогу українське громадянство, аби спонукати агресора до припинення атак