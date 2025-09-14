Єрмак: путіна можна зупинити лише силою, Україна є щитом Європи

російського диктатора володимира путіна неможливо зупинити жодними компромісами чи домовленостями – лише силою, і це важливо усвідомити. Про це за підсумками 21-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

За його словами, Україна вже стала щитом Європи й усього вільного світу.

Всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію - написав Єрмак.

Він розповів, що під час бесіди з західними колегами мова йшла про нову систему безпеки Європи "та Україну, яка відіграватиме важливу роль та вже робить це".

Взагалі, система безпеки для України включає сильні та сучасно озброєні Збройні Сили, міжнародні гарантії, які вже підтримали 26 держав, а також санкції, членство в ЄС і гарантії відновлення нашої економіки - зазначив глава ОП.

За його словами, останні події в Польщі з російськими дронами ще раз довели: настав час закрити українське небо.

Це буде захист не лише для нас, а й для всіх сусідів. І це має бути колективна робота, бо виклики нові для всієї Європи - резюмував Єрмак.

Він додав, що попри війну 90% американських компаній залишаються працювати в Україні, "і це демонструє віру у наше майбутнє, за що я дуже вдячний нашим партнерам".

"Ми довели, що вміємо боротися й перемагати, і саме на таких сильних позиціях ми готові до реальних переговорів про стійкий мир", - зазначив керівник Офісу Президента України.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що на місці путіна він би перестав нагадувати європейцям про ядерну зброю, оскільки Європа посилюється. Він також зазначив, що атака дронів на Польщу не випадкова і Україна не програє війну.

