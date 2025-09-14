Єрмак: путіна можна зупинити лише силою, Україна є щитом Європи

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 12280 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 26370 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 55982 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 90952 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 75876 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 79713 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 43684 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 79723 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 71827 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40265 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.8м/с
52%
755мм
Популярнi новини
Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро14 вересня, 12:36 • 8594 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві14 вересня, 12:59 • 19658 перегляди
Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild15:02 • 4786 перегляди
Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі15:13 • 5416 перегляди
Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їхVideo17:11 • 8092 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 83566 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 55971 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 53618 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 79722 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 50749 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Польща
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 16193 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 23750 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 71827 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 56257 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 104698 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian

Єрмак: путіна можна зупинити лише силою, Україна є щитом Європи

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російського диктатора володимира путіна можна зупинити лише силою, а не компромісами. Україна вже стала щитом Європи, а пропозиції просто віддати заморожені російські активи за припинення вогню є неприйнятними.

Єрмак: путіна можна зупинити лише силою, Україна є щитом Європи

російського диктатора володимира путіна неможливо зупинити жодними компромісами чи домовленостями – лише силою, і це важливо усвідомити. Про це за підсумками 21-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Україна вже стала щитом Європи й усього вільного світу.

Всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію

- написав Єрмак.

Він розповів, що під час бесіди з західними колегами мова йшла про нову систему безпеки Європи "та Україну, яка відіграватиме важливу роль та вже робить це".

Взагалі, система безпеки для України включає сильні та сучасно озброєні Збройні Сили, міжнародні гарантії, які вже підтримали 26 держав, а також санкції, членство в ЄС і гарантії відновлення нашої економіки

- зазначив глава ОП.

Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф08.09.25, 19:59 • 47543 перегляди

За його словами, останні події в Польщі з російськими дронами ще раз довели: настав час закрити українське небо.

Це буде захист не лише для нас, а й для всіх сусідів. І це має бути колективна робота, бо виклики нові для всієї Європи

- резюмував Єрмак.

Він додав, що попри війну 90% американських компаній залишаються працювати в Україні, "і це демонструє віру у наше майбутнє, за що я дуже вдячний нашим партнерам".

"Ми довели, що вміємо боротися й перемагати, і саме на таких сильних позиціях ми готові до реальних переговорів про стійкий мир", - зазначив керівник Офісу Президента України.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що на місці путіна він би перестав нагадувати європейцям про ядерну зброю, оскільки Європа посилюється. Він також зазначив, що атака дронів на Польщу не випадкова і Україна не програє війну.

рф намагається розширити війну, від ухвалених рішень залежить майбутній хід історії – Єрмак10.09.25, 09:57 • 3323 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща