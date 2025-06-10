Ермак пообщался онлайн с советниками лидеров Европы: о чем шла речь

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками лидеров государств Северной Европы, Балтии, президентов Европейского совета и Европейской комиссии, Высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По его словам, обсуждалось продолжение поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. В частности, речь шла о необходимости укрепления ПВО на фоне усиления ракетно-дроновых обстрелов со стороны россии.

Отдельное внимание уделили санкционному давлению. Для Украины важно, чтобы 18-й пакет санкций ЕС включал ограничения против банковского и энергетического секторов рф, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции - написал Ермак.

Он указал, что стороны также говорили о подготовке к ключевым международным событиям: саммиту G7 в Канаде, саммиту НАТО в Гааге и саммиту ЕС.

"Совместная координация - залог силы нашего демократического фронта", - добавил руководитель ОП.

Напомним

Накануне руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Во время встречи обсудили следующий пакет санкций от ЕС, который должен включать ограничения против банковского и энергетического секторов, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции.

США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от украинской операции “Паутина” - Ермак