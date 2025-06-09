Важливо, щоб 18-й пакет ЄС санкцій включав обмеження проти банківського і енергосекторів рф: Єрмак зустрівся з главою МЗС Литви
Київ • УНН
Андрій Єрмак зустрівся з Кястутісом Будрісом, обговорили санкції ЄС проти банківського та енергетичного секторів рф. Важлива синхронізація дій із США та іншими країнами.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Під час зустрічі обговорили наступний пакет санкцій від ЄС, який має включати обмеження проти банківського і енергетичного секторів, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції. Про це Єрмак написав в Telegram, передає УНН.
Сьогодні разом зі своєю командою також провів змістовну зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Подякував Литві за незмінну оборонну підтримку України. Це - не лише допомога зброєю, а й чіткий сигнал: наші партнери розуміють, що від результату цієї війни залежить безпека всієї Європи. Продовження військової підтримки - серед ключових тем нашої розмови
Він зазначив, що окрему увагу було приділено санкціям проти рф.
Важливо, щоб 18-й пакет ЄС включав обмеження проти банківського і енергетичного секторів, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції. Це стане потужним інструментом тиску, особливо якщо буде синхронізовано з діями США, Великої Британії, Канади, Норвегії та Японії. Поінформував пана Будріса про результати візиту української делегації до Вашингтона. Підтримка України з боку США залишається надійною - це дуже важливо в нинішній момент
Також, за його словами, обговорили євроінтеграцію України.
Нагадаємо
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що 18-й пакет санкцій проти росії повинен включати газопровід "Північний потік", а також санкції проти компаній, які пов'язані з експортом нафти і нафтопродуктів, в тому числі і на тіньовий флот.