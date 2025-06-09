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Глава МЗС Литви: “ми повинні підготувати сильний пакет санкцій проти росії”

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс наполягає на включенні газопроводу "Північний потік" до нового пакету санкцій ЄС проти росії. Також пропонується посилити обмеження проти компаній, пов'язаних з експортом нафти.

Глава МЗС Литви: “ми повинні підготувати сильний пакет санкцій проти росії”

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що 18-й пакет санкцій проти росії повинен включати газопровід "Північний потік", а також санкції проти компаній, які пов'язані з експортом нафти і нафтопродуктів, в тому числі і на тіньовий флот. Про це Будріс заявив під час пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Отже, ми повинні підготувати сильний пакет, 18-й пакет в Європі, а також те, що вони роблять, і ми докладаємо зусиль, щоб включити в нього "Північний потік" 1 та 2. Крім того, компанії, які пов'язані з експортом нафти і нафтопродуктів, "Росатом" з усім його топ-менеджментом, а також тіньовий флот, який поки що лише на 40% охоплений санкціями. Отже, це свідчить про те, що є ще резерви, які ми не використали. І поки ми не використали його до останньої крапки, ми не можемо дозволити собі сказати, що ми зробили все, що могли з санкціями. Ні, ми це зробили. І ми повинні синхронізувати наші зусилля з нашими американськими друзями з пакетом Ліндсі Грема, який вже підготовлений в Сенаті

 - сказав Будріс.

Деталі

Він наголосив, що остання операція СБУ демонструє спроможність України, її Збройних сил та розвідувальних служб, та демонструє недавні досягнення оборонної промисловості.

Саме вони відкрили для нас можливості для ще кращої співпраці в цій галузі, щоб розвивати їх, а потім будувати нашу оборону сильнішою, як ми говоримо про Європу. Отже, це є причиною для Литви також зробити свій внесок і інвестувати в українську оборонну промисловість з можливостями дальнього радіусу дії, які знову ж таки дуже потрібні Україні, і ми будемо потрібні всім, хто знаходиться поблизу росії. Це лише невелика додаткова інформація про нашу підтримку України. І це знову і знову потрібно повторювати

- додав Будріс.

Президент Литви закликав до максимальних санкцій проти росії09.06.25, 13:17 • 2180 переглядiв

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що необхідно посилити санкції проти росії, встановити граничні ціни на нафту та посилити Україну, щоб примусити рф до миру.

Україна позбавлятиме рф засобів терору, поки триває агресія - Сибіга09.06.25, 19:32 • 658 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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