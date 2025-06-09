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Україна позбавлятиме рф засобів терору, поки триває агресія - Сибіга

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Україна буде систематично знищувати військові об'єкти рф, поки та не припинить агресію. Кожен знищений завод чи літак зменшує загрозу для України та Європи, заявив Сибіга.

Україна позбавлятиме рф засобів терору, поки триває агресія - Сибіга

Допоки росія відмовляється припиняти вогонь та звертати агресію, допоки вона б'є по цивільних, Україна буде систематично та ефективно позбавляти росію засобів терору. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час брифінгу з очільником МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає кореспондент УНН.

Деталі

Україна потребує підтримки, бо захищається від потужного ворога, але ми також захищаємо союзників, стримуючи агресивну росію. Операція "Павутина" вчергове показала світові, на що здатна Україна. Це наш активний захист від агресії та терору. Україна наносить такі удари з ювелірною точністю лише по законних військових цілях, допоки росія відмовляється припиняти вогонь та звертати агресію, допоки вона б'є по цивільних, ми будемо систематично та ефективно позбавляти росію засобів терору

- сказав Сибіга.

Він наголосив, що кожен знищений російський військовий завод, аеродром, склад, літак - це знищені засоби вбивства.

Вони вже не зможуть їх застосовувати ані проти нас, ані проти громадян інших країн. Україна втілює далекоглядну та ефективну політику, спрямовану на зменшення російської загрози для європейської спільноти. Ми потребуємо такої підтримки цих дій

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Адмірал НАТО П'єр Вандьє заявив, що операція "Павутина" показала важливість інновацій для перемоги. Західні розвідки попереджають, що рф випереджає НАТО і може атакувати вже за 4 роки.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
НАТО
Литва
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