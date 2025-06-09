Украина будет лишать рф средств террора, пока продолжается агрессия - Сибига
Киев • УНН
Украина будет систематически уничтожать военные объекты рф, пока та не прекратит агрессию. Каждый уничтоженный завод или самолет уменьшает угрозу для Украины и Европы, заявил Сибига.
Пока россия отказывается прекращать огонь и обращать агрессию, пока она бьет по гражданским, Украина будет систематически и эффективно лишать россию средств террора. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает корреспондент УНН.
Детали
Украина нуждается в поддержке, потому что защищается от мощного врага, но мы также защищаем союзников, сдерживая агрессивную россию. Операция "Паутина" в очередной раз показала миру, на что способна Украина. Это наша активная защита от агрессии и террора. Украина наносит такие удары с ювелирной точностью только по законным военным целям, пока россия отказывается прекращать огонь и обращать агрессию, пока она бьет по гражданским, мы будем систематически и эффективно лишать россию средств террора
Он подчеркнул, что каждый уничтоженный российский военный завод, аэродром, склад, самолет - это уничтоженные средства убийства.
Они уже не смогут их применять ни против нас, ни против граждан других стран. Украина воплощает дальновидную и эффективную политику, направленную на уменьшение российской угрозы для европейского сообщества. Мы нуждаемся в такой поддержке этих действий
Напомним
Адмирал НАТО Пьер Вандье заявил, что операция "Паутина" показала важность инноваций для победы. Западные разведки предупреждают, что рф опережает НАТО и может атаковать уже через 4 года.