Глава МИД Литвы: “мы должны подготовить сильный пакет санкций против россии”

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
15:58 • 6794 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
13:46 • 20807 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
13:35 • 30774 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
13:15 • 29536 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
12:50 • 59104 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

11:52 • 34396 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
11:44 • 33931 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 102639 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 82713 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 46301 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
45%
752мм
Популярные новости

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 69855 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

9 июня, 08:28 • 66902 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

9 июня, 09:23 • 108503 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 41590 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 95828 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

12:50 • 59156 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 96371 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 102669 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 124299 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 111609 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

15:28 • 11309 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 41976 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 70229 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 82723 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 115030 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Глава МИД Литвы: “мы должны подготовить сильный пакет санкций против россии”

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Министр МИД Литвы Кястутис Будрис настаивает на включении газопровода "Северный поток" в новый пакет санкций ЕС против россии. Также предлагается усилить ограничения против компаний, связанных с экспортом нефти.

Глава МИД Литвы: “мы должны подготовить сильный пакет санкций против россии”

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что 18-й пакет санкций против россии должен включать газопровод "Северный поток", а также санкции против компаний, связанных с экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе и на теневой флот. Об этом Будрис заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Итак, мы должны подготовить сильный пакет, 18-й пакет в Европе, а также то, что они делают, и мы прилагаем усилия, чтобы включить в него "Северный поток" 1 и 2. Кроме того, компании, связанные с экспортом нефти и нефтепродуктов, "Росатом" со всем его топ-менеджментом, а также теневой флот, который пока что лишь на 40% охвачен санкциями. Следовательно, это свидетельствует о том, что есть еще резервы, которые мы не использовали. И пока мы не использовали его до последней точки, мы не можем позволить себе сказать, что мы сделали все, что могли с санкциями. Нет, мы это сделали. И мы должны синхронизировать наши усилия с нашими американскими друзьями с пакетом Линдси Грэма, который уже подготовлен в Сенате

 - сказал Будрис.

Детали

Он подчеркнул, что последняя операция СБУ демонстрирует способность Украины, ее Вооруженных сил и разведывательных служб, и демонстрирует недавние достижения оборонной промышленности.

Именно они открыли для нас возможности для еще лучшего сотрудничества в этой области, чтобы развивать их, а затем строить нашу оборону сильнее, как мы говорим о Европе. Следовательно, это является причиной для Литвы также внести свой вклад и инвестировать в украинскую оборонную промышленность с возможностями дальнего радиуса действия, которые опять же очень нужны Украине, и мы будем нужны всем, кто находится вблизи россии. Это лишь небольшая дополнительная информация о нашей поддержке Украины. И это снова и снова нужно повторять

- добавил Будрис.

Президент Литвы призвал к максимальным санкциям против россии09.06.25, 13:17 • 2174 просмотра

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что необходимо усилить санкции против россии, установить предельные цены на нефть и усилить Украину, чтобы принудить рф к миру.

Украина будет лишать рф средств террора, пока продолжается агрессия - Сибига09.06.25, 19:32 • 602 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Северный поток
Андрей Сибига
Литва
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9