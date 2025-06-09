Глава МИД Литвы: “мы должны подготовить сильный пакет санкций против россии”

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что 18-й пакет санкций против россии должен включать газопровод "Северный поток", а также санкции против компаний, связанных с экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе и на теневой флот. Об этом Будрис заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Итак, мы должны подготовить сильный пакет, 18-й пакет в Европе, а также то, что они делают, и мы прилагаем усилия, чтобы включить в него "Северный поток" 1 и 2. Кроме того, компании, связанные с экспортом нефти и нефтепродуктов, "Росатом" со всем его топ-менеджментом, а также теневой флот, который пока что лишь на 40% охвачен санкциями. Следовательно, это свидетельствует о том, что есть еще резервы, которые мы не использовали. И пока мы не использовали его до последней точки, мы не можем позволить себе сказать, что мы сделали все, что могли с санкциями. Нет, мы это сделали. И мы должны синхронизировать наши усилия с нашими американскими друзьями с пакетом Линдси Грэма, который уже подготовлен в Сенате

Он подчеркнул, что последняя операция СБУ демонстрирует способность Украины, ее Вооруженных сил и разведывательных служб, и демонстрирует недавние достижения оборонной промышленности.

Именно они открыли для нас возможности для еще лучшего сотрудничества в этой области, чтобы развивать их, а затем строить нашу оборону сильнее, как мы говорим о Европе. Следовательно, это является причиной для Литвы также внести свой вклад и инвестировать в украинскую оборонную промышленность с возможностями дальнего радиуса действия, которые опять же очень нужны Украине, и мы будем нужны всем, кто находится вблизи россии. Это лишь небольшая дополнительная информация о нашей поддержке Украины. И это снова и снова нужно повторять