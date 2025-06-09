Важно, чтобы 18-й пакет ЕС санкций включал ограничения против банковского и энергосекторов рф: Ермак встретился с главой МИД Литвы

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Во время встречи обсудили следующий пакет санкций от ЕС, который должен включать ограничения против банковского и энергетического секторов, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня вместе со своей командой также провел содержательную встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Поблагодарил Литву за неизменную оборонную поддержку Украины. Это - не только помощь оружием, но и четкий сигнал: наши партнеры понимают, что от результата этой войны зависит безопасность всей Европы. Продолжение военной поддержки - среди ключевых тем нашего разговора - написал Ермак.

Он отметил, что отдельное внимание было уделено санкциям против россии.

Важно, чтобы 18-й пакет ЕС включал ограничения против банковского и энергетического секторов, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции. Это станет мощным инструментом давления, особенно если будет синхронизировано с действиями США, Великобритании, Канады, Норвегии и Японии. Проинформировал господина Будриса о результатах визита украинской делегации в Вашингтон. Поддержка Украины со стороны США остается надежной - это очень важно в нынешний момент - добавил Ермак.

Также, по его словам, обсудили евроинтеграцию Украины.

Напомним

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что 18-й пакет санкций против россии должен включать газопровод "Северный поток", а также санкции против компаний, связанных с экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе и на теневой флот.