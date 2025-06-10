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Єрмак поспілкувався онлайн з радниками лідерів Європи: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Андрій Єрмак провів розмову з радниками лідерів держав Північної Європи щодо підтримки України та посилення санкцій проти росії. Обговорили підготовку до самітів G7, НАТО та ЄС.

Єрмак поспілкувався онлайн з радниками лідерів Європи: про що йшла мова

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів держав Північної Європи, Балтії, президентів Європейської ради та Європейської комісії, Високої представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За його словами, обговорювалося продовження підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Зокрема, ішлося про необхідність зміцнення ППО на тлі посилення ракетно-дронових обстрілів з боку росії.

Окрему увагу приділили санкційному тиску. Для України важливо, щоб 18-й пакет санкцій ЄС включав обмеження проти банківського та енергетичного секторів рф, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції

- написав Єрмак.

Він вказав, що сторони також говорили про підготовку до ключових міжнародних подій: саміту G7 у Канаді, саміту НАТО в Гаазі та саміту ЄС.

"Спільна координація - запорука сили нашого демократичного фронту", - додав керівник ОП.

Нагадаємо

Напередодні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Під час зустрічі обговорили наступний пакет санкцій від ЄС, який має включати обмеження проти банківського і енергетичного секторів, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції.

США зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від української операції “Павутина” - Єрмак 06.06.25, 20:39 • 3794 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Андрій Єрмак
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