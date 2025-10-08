ЕБРР может предоставить Украине дополнительное финансирование для закупки газа на отопительный сезон 2025-2026

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
10:08 • 1876 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 7656 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11924 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12748 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 17374 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17360 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16322 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59515 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54670 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39641 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
98%
751мм
Популярные новости
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto8 октября, 01:02 • 28973 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 26249 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 29586 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны04:41 • 20875 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 26086 просмотра
публикации
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 1884 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 5054 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 26111 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 59517 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 44034 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 10839 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 37392 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 40707 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 92340 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 87139 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Хранитель
Северный поток
СВИФТ
Эль-Паис

ЕБРР может предоставить Украине дополнительное финансирование для закупки газа на отопительный сезон 2025-2026

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного финансирования для закупки газа. Это поможет обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона 2025-2026 годов, особенно после усиления атак РФ на энергосистему.

ЕБРР может предоставить Украине дополнительное финансирование для закупки газа на отопительный сезон 2025-2026

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить Украине дополнительное финансирование для закупки газа и обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов, сообщили в Министерстве финансов после переговоров министра Сергея Марченко с вице-президентом ЕБРР Маттео Патроне. Об этом пишет УНН.

Подробности

Министр финансов Украины Сергей Марченко и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне обсудили поддержку украинской энергосистемы и возможность привлечения дополнительных средств от Банка и других доноров для закупки газа. 

Нафтогаз возобновил газоснабжение Шостки и окрестных сел после российских атак07.10.25, 22:25 • 3664 просмотра

Стороны также рассматривали варианты мобилизации финансирования под гарантии ЕС.

ЕБРР остается надежным партнером Украины в вопросах реконструкции и восстановления. С начала полномасштабной войны Банк инвестировал более 8 млрд евро в проекты по восстановлению критической инфраструктуры. Сегодня обсудили возможность дополнительного финансирования для закупки газа. Украину ждет непростая зима из-за усиления атак россии на мощности НАК "Нафтогаз" и энергетическую систему в целом 

– отметил Марченко.

В 2022–2025 годах ЕБРР предоставил Украине почти 1 млрд евро на экстренную закупку газа, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительных сезонов 2022–2026 годов. Только в 2025 году заключены кредитные соглашения с НАК "Нафтогаз" на 770 млн евро: 500 млн евро – под гарантии Европейской комиссии и 270 млн евро – под гарантии правительства Украины.

Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр07.10.25, 14:03 • 2142 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Сергей Марченко
Укргаздобыча
Министерство финансов Украины
Нафтогаз
Европейская комиссия
Украина