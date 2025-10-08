ЕБРР может предоставить Украине дополнительное финансирование для закупки газа на отопительный сезон 2025-2026

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить Украине дополнительное финансирование для закупки газа и обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов, сообщили в Министерстве финансов после переговоров министра Сергея Марченко с вице-президентом ЕБРР Маттео Патроне. Об этом пишет УНН.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне обсудили поддержку украинской энергосистемы и возможность привлечения дополнительных средств от Банка и других доноров для закупки газа.

Стороны также рассматривали варианты мобилизации финансирования под гарантии ЕС.

ЕБРР остается надежным партнером Украины в вопросах реконструкции и восстановления. С начала полномасштабной войны Банк инвестировал более 8 млрд евро в проекты по восстановлению критической инфраструктуры. Сегодня обсудили возможность дополнительного финансирования для закупки газа. Украину ждет непростая зима из-за усиления атак россии на мощности НАК "Нафтогаз" и энергетическую систему в целом – отметил Марченко.

В 2022–2025 годах ЕБРР предоставил Украине почти 1 млрд евро на экстренную закупку газа, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительных сезонов 2022–2026 годов. Только в 2025 году заключены кредитные соглашения с НАК "Нафтогаз" на 770 млн евро: 500 млн евро – под гарантии Европейской комиссии и 270 млн евро – под гарантии правительства Украины.

