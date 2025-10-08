ЄБРР може надати Україні додаткове фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон 2025-2026

Європейський банк реконструкції та розвитку може надати Україні додаткове фінансування для закупівлі газу та забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026 років, повідомили у Міністерстві фінансів після переговорів міністра Сергія Марченка з віцепрезидентом ЄБРР Маттео Патроне. Про це пише УНН.

Деталі

Міністр фінансів України Сергій Марченко та віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне обговорили підтримку української енергосистеми та можливість залучення додаткових коштів від Банку та інших донорів для закупівлі газу.

Сторони також розглядали варіанти мобілізації фінансування під гарантії ЄС.

ЄБРР залишається надійним партнером України у питаннях реконструкції та відновлення. З початку повномасштабної війни Банк інвестував понад 8 млрд євро у проєкти з відновлення критичної інфраструктури. Сьогодні обговорили можливість додаткового фінансування для закупівлі газу. Україну чекає непроста зима через посилення атак росії на потужності НАК "Нафтогаз" та енергетичну систему загалом – зазначив Марченко.

У 2022–2025 роках ЄБРР надав Україні майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу, щоб забезпечити стабільне проходження опалювальних сезонів 2022–2026 років. Лише у 2025 році укладено кредитні угоди з НАК "Нафтогаз" на 770 млн євро: 500 млн євро – під гарантії Європейської комісії та 270 млн євро – під гарантії уряду України.

