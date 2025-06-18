Япония готовится эвакуировать 90 своих граждан и членов их семей из Ирана
Киев • УНН
Япония планирует эвакуировать примерно 90 граждан и членов их семей из Ирана наземным путем в Азербайджан из-за закрытых аэропортов. Правительство рассматривает отправку транспортного самолета Сил самообороны на базу в Джибути.
Япония планирует эвакуировать около 90 граждан и членов их семей из Ирана наземным путем уже в четверг. Это происходит на фоне растущего беспокойства относительно дальнейшей эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.
Детали
Ожидается, что граждане Японии покинут иранскую столицу автобусом и отправятся в соседний Азербайджан, поскольку аэропорты закрыты. Правительство также рассматривает возможность отправки транспортного самолета Сил самообороны на свою базу в Джибути, Восточная Африка, для приведения его в режим готовности.
Также организуется наземная эвакуация граждан Японии из Израиля в Иорданию, сообщил источник в среду.
Во вторник Япония повысила уровень тревоги относительно путешествий по всему Ирану до высшего – 4-го, посоветовав гражданам эвакуироваться и избегать любых поездок.
По данным Министерства иностранных дел, в Иране находится около 280 граждан Японии. Эвакуация будет проведена для тех, кто желает покинуть страну.
Дополнение
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности иранского режима.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопросы журналистов относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Сказал, что "может это сделать, а может и не сделать". И намекнул на возможность переговоров с Тегераном.