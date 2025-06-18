Япония готовится эвакуировать 90 своих граждан и членов их семей из Ирана

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:37 • 4654 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:24 • 14013 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
14:59 • 19248 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
14:42 • 30896 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
14:21 • 30597 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
13:14 • 66368 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
11:40 • 45853 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 60211 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 131856 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 66794 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
45%
749мм
Популярные новости
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении18 июня, 09:07 • 71137 просмотра
Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения18 июня, 10:30 • 25634 просмотра
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News11:20 • 59803 просмотра
Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек12:54 • 36152 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 53271 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 24173 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 54688 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
13:14 • 66369 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 176898 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 402703 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 106208 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 162337 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 172625 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 230801 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187603 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

Япония готовится эвакуировать 90 своих граждан и членов их семей из Ирана

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Япония планирует эвакуировать примерно 90 граждан и членов их семей из Ирана наземным путем в Азербайджан из-за закрытых аэропортов. Правительство рассматривает отправку транспортного самолета Сил самообороны на базу в Джибути.

Япония готовится эвакуировать 90 своих граждан и членов их семей из Ирана

Япония планирует эвакуировать около 90 граждан и членов их семей из Ирана наземным путем уже в четверг. Это происходит на фоне растущего беспокойства относительно дальнейшей эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Ожидается, что граждане Японии покинут иранскую столицу автобусом и отправятся в соседний Азербайджан, поскольку аэропорты закрыты. Правительство также рассматривает возможность отправки транспортного самолета Сил самообороны на свою базу в Джибути, Восточная Африка, для приведения его в режим готовности.

Также организуется наземная эвакуация граждан Японии из Израиля в Иорданию, сообщил источник в среду.

Во вторник Япония повысила уровень тревоги относительно путешествий по всему Ирану до высшего – 4-го, посоветовав гражданам эвакуироваться и избегать любых поездок.

По данным Министерства иностранных дел, в Иране находится около 280 граждан Японии. Эвакуация будет проведена для тех, кто желает покинуть страну.

Дополнение

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности иранского режима.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопросы журналистов относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Сказал, что "может это сделать, а может и не сделать". И намекнул на возможность переговоров с Тегераном.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Израиль
Jordan
Дональд Трамп
Тегеран
Азербайджан
Япония
Соединённые Штаты
Иран
Тель-Авив
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9