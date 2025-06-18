Японія готується евакуювати 90 своїх громадян та членів їхніх сімей з Ірану

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
16:37 • 8482 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
16:24 • 20783 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
14:59 • 25120 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
14:42 • 36675 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:21 • 35690 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
13:14 • 73935 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 47555 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
18 червня, 09:18 • 60535 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 138596 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 66846 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.4м/с
49%
749мм
Популярнi новини
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні18 червня, 09:07 • 76517 перегляди
Обікрали 3000 нацгвардійців на 11,5 млн грн: троє посадовців військової частини НГУ отримали підозри18 червня, 10:30 • 31472 перегляди
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News18 червня, 11:20 • 65360 перегляди
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів12:54 • 41753 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 64491 перегляди
Публікації
Чому питання прокурорських зарплат на часі15:11 • 29533 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 64719 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
13:14 • 73920 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 182059 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 407640 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Железняк Ярослав Іванович
Володимир Зеленський
Федоров Михайло Альбертович
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Київська область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 108987 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 191578 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 164805 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 174920 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 232946 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Японія готується евакуювати 90 своїх громадян та членів їхніх сімей з Ірану

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Японія планує евакуювати приблизно 90 громадян та членів їхніх сімей з Ірану наземним шляхом до Азербайджану через закриті аеропорти. Уряд розглядає відправку транспортного літака Сил самооборони на базу в Джибуті.

Японія готується евакуювати 90 своїх громадян та членів їхніх сімей з Ірану

Японія планує евакуювати близько 90 громадян та членів їхніх сімей з Ірану наземним шляхом вже в четвер. Це відбувається на тлі зростаючого занепокоєння щодо подальшої ескалації конфлікту між Тегераном та Тель-Авівом, пише УНН з посиланням на Kyodo News.

Деталі

Очікується, що громадяни Японії покинуть іранську столицю автобусом та вирушать до сусіднього Азербайджану, оскільки аеропорти закриті. Уряд також розглядає можливість відправки транспортного літака Сил самооборони на свою базу в Джибуті, Східна Африка, для приведення його в режим готовності.

Також організовується наземна евакуація громадян Японії з Ізраїлю до Йорданії, повідомило джерело в середу.

У вівторок Японія підвищила рівень тривоги щодо подорожей по всьому Ірану до найвищого – 4-го, порадивши громадянам евакуюватися та уникати будь-яких поїздок.

За даними Міністерства закордонних справ, в Ірані перебуває близько 280 громадян Японії. Евакуація буде проведена для тих, хто бажає покинути країну.

Доповнення

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки іранського режиму.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання журналістів стосовно потенційної участі США в ударах Ізраїлю по цілях в Ірані. Сказав, що "може це зробити, а може і не зробити". І натякнув на можливість переговорів з Тегераном.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Israel
Jordan
Дональд Трамп
Тегеран
Азербайджан
Японія
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9