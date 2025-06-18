Японія готується евакуювати 90 своїх громадян та членів їхніх сімей з Ірану
Київ • УНН
Японія планує евакуювати приблизно 90 громадян та членів їхніх сімей з Ірану наземним шляхом до Азербайджану через закриті аеропорти. Уряд розглядає відправку транспортного літака Сил самооборони на базу в Джибуті.
Японія планує евакуювати близько 90 громадян та членів їхніх сімей з Ірану наземним шляхом вже в четвер. Це відбувається на тлі зростаючого занепокоєння щодо подальшої ескалації конфлікту між Тегераном та Тель-Авівом, пише УНН з посиланням на Kyodo News.
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Очікується, що громадяни Японії покинуть іранську столицю автобусом та вирушать до сусіднього Азербайджану, оскільки аеропорти закриті. Уряд також розглядає можливість відправки транспортного літака Сил самооборони на свою базу в Джибуті, Східна Африка, для приведення його в режим готовності.
Також організовується наземна евакуація громадян Японії з Ізраїлю до Йорданії, повідомило джерело в середу.
У вівторок Японія підвищила рівень тривоги щодо подорожей по всьому Ірану до найвищого – 4-го, порадивши громадянам евакуюватися та уникати будь-яких поїздок.
За даними Міністерства закордонних справ, в Ірані перебуває близько 280 громадян Японії. Евакуація буде проведена для тих, хто бажає покинути країну.
Доповнення
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки іранського режиму.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання журналістів стосовно потенційної участі США в ударах Ізраїлю по цілях в Ірані. Сказав, що "може це зробити, а може і не зробити". І натякнув на можливість переговорів з Тегераном.