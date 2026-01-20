$43.180.08
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57
Я тупика пока не вижу: Зеленский о переговорах с США

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Президент Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются, тупика нет. Он отметил, что контакты между сторонами постоянны, а переговорщики работают над документами.

Я тупика пока не вижу: Зеленский о переговорах с США
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются, и никаких признаков тупика пока не наблюдается, передает УНН.

Детали

Я тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза - последняя миля и она самая сложная. Но, тем не менее, это правда. Имеем то, что мы имеем 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что контакты между сторонами продолжаются постоянно и ведутся с участием нескольких ключевых переговорщиков.

Я несколько раз общался уже с Умеровым, и он на связи с Виткоффом, с Кушнером, и я общался с ним вечером, сегодня в шесть утра. С Умеровым ночью, а они звонили вместе с Арахамией. Сейчас мы с вами говорим.. прислал мне СМС Буданов, что-то хочет доложить. Поэтому, честно говоря, очень много энергии в общениях, но нужен результат

- отметил Президент.

Напомним

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров сообщил о переговорах с европейскими советниками в Давосе и анонсировал новые встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины.

Павел Башинский

