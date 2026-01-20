Я тупика пока не вижу: Зеленский о переговорах с США

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются, и никаких признаков тупика пока не наблюдается, передает УНН.

Детали

Я тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза - последняя миля и она самая сложная. Но, тем не менее, это правда. Имеем то, что мы имеем - сказал Зеленский.

Он отметил, что контакты между сторонами продолжаются постоянно и ведутся с участием нескольких ключевых переговорщиков.

Я несколько раз общался уже с Умеровым, и он на связи с Виткоффом, с Кушнером, и я общался с ним вечером, сегодня в шесть утра. С Умеровым ночью, а они звонили вместе с Арахамией. Сейчас мы с вами говорим.. прислал мне СМС Буданов, что-то хочет доложить. Поэтому, честно говоря, очень много энергии в общениях, но нужен результат - отметил Президент.

Напомним

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров сообщил о переговорах с европейскими советниками в Давосе и анонсировал новые встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины.