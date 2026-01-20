Я глухого кута поки що не бачу: Зеленський про переговори із США

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 66 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 496 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 5754 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 15796 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 17079 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 19522 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19377 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16917 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36002 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66841 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 21019 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 15826 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 35222 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 37005 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 28360 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 496 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 12599 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 28446 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 65386 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 71853 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Ґренландія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 32132 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 47605 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 40408 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 44881 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 56777 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
NASAMS

Я глухого кута поки що не бачу: Зеленський про переговори із США

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Президент Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни тривають, глухого кута немає. Він зазначив, що контакти між сторонами постійні, а переговорники працюють над документами.

Я глухого кута поки що не бачу: Зеленський про переговори із США
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни тривають, і жодних ознак глухого кута наразі не спостерігається, передає УНН.

Деталі

Я глухого куту поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза - остання миля і вона найскладніша. Але, тим не менше, це правда. Маємо те, що ми маємо 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що контакти між сторонами тривають постійно і ведуться за участю кількох ключових переговорників.

Я кілька разів спілкувався вже з Умєровим, і він на зв’язку з Віткоффом, з Кушнером, і я спілкувався з ним ввечері, сьогодні о шостій ранку. З Умєровим вночі, а вони дзвонили разом з Арахамією. Зараз ми з вами говоримо.. надіслав мені СМС Буданов, щось хоче доповісти. Тому, чесно кажучи, дуже багато енергії в спілкуваннях, але потрібен результат

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Голова делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив про переговори з європейськими радниками у Давосі і анонсував нові зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Давос
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна