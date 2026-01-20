Я глухого кута поки що не бачу: Зеленський про переговори із США

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни тривають, і жодних ознак глухого кута наразі не спостерігається, передає УНН.

Деталі

Я глухого куту поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза - остання миля і вона найскладніша. Але, тим не менше, це правда. Маємо те, що ми маємо - сказав Зеленський.

Він зазначив, що контакти між сторонами тривають постійно і ведуться за участю кількох ключових переговорників.

Я кілька разів спілкувався вже з Умєровим, і він на зв’язку з Віткоффом, з Кушнером, і я спілкувався з ним ввечері, сьогодні о шостій ранку. З Умєровим вночі, а вони дзвонили разом з Арахамією. Зараз ми з вами говоримо.. надіслав мені СМС Буданов, щось хоче доповісти. Тому, чесно кажучи, дуже багато енергії в спілкуваннях, але потрібен результат - зазначив Президент.

Нагадаємо

Голова делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив про переговори з європейськими радниками у Давосі і анонсував нові зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України.