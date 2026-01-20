Я глухого кута поки що не бачу: Зеленський про переговори із США
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни тривають, глухого кута немає. Він зазначив, що контакти між сторонами постійні, а переговорники працюють над документами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни тривають, і жодних ознак глухого кута наразі не спостерігається, передає УНН.
Деталі
Я глухого куту поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза - остання миля і вона найскладніша. Але, тим не менше, це правда. Маємо те, що ми маємо
Він зазначив, що контакти між сторонами тривають постійно і ведуться за участю кількох ключових переговорників.
Я кілька разів спілкувався вже з Умєровим, і він на зв’язку з Віткоффом, з Кушнером, і я спілкувався з ним ввечері, сьогодні о шостій ранку. З Умєровим вночі, а вони дзвонили разом з Арахамією. Зараз ми з вами говоримо.. надіслав мені СМС Буданов, щось хоче доповісти. Тому, чесно кажучи, дуже багато енергії в спілкуваннях, але потрібен результат
Нагадаємо
Голова делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив про переговори з європейськими радниками у Давосі і анонсував нові зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України.