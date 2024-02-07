Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180251 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196814 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  173176 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169236 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268704 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355225 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

В Киеве снова прогремели взрывы. По данным КГВА, работают силы ПВО

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Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию

Генеральный штаб Польши заявил, что они используют авиацию для защиты своего воздушного пространства из-за интенсивной активности российской авиации дальнего действия, связанной с ее массированной ракетной атакой на Украину.

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Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию

Изучают "слабые места" для ДРГ: на границе россияне используют тактические дроны

Российские военные используют тактические беспилотники вдоль границы с Украиной для изучения слабых мест для возможных диверсионных и разведывательных миссий.

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Изучают "слабые места" для ДРГ: на границе россияне используют тактические дроны

Львовская область: в Дрогобыче прогремели взрывы

В Дрогобыче прогремели взрывы после того, как крылатые ракеты совершили маневры между несколькими западноукраинскими областями.

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Львовская область: в Дрогобыче прогремели взрывы

Генштаб: ночью рф атаковала Украину 15 "шахедами", 12 из них - уничтожены

Ночью российские военные запустили 15 ударных беспилотников против Украины, но украинская ПВО уничтожила 12 из них.

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Генштаб: ночью рф атаковала Украину 15 "шахедами", 12 из них - уничтожены

Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности

Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.

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Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности

Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году

По данным Euromonitor International, Стамбул стал самым посещаемым городом в мире в 2023 году с более чем 20,2 миллионами посетителей, опередив Лондон и Дубай.

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Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году

Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы

Военно-воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты были замечены на западе Украины вблизи польской границы.

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Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы

Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковщине: что известно о попаданиях

российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области, попав в объекты нежилой инфраструктуры. Информации о жертвах или пострадавших нет.

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Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковщине: что известно о попаданиях

Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году

Несмотря на санкции в отношении торговли с беларусью из-за ее поддержки российского вторжения в Украину, нелегальный табак из Беларуси продолжает контрабандным путем попадать в Великобританию: в 2023 году было импортировано товаров, включая табак, на сумму более 162 миллионов фунтов стерлингов.

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Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году