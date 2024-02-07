Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

В столице снова взрывы. Как сообщили в КГВА, работает ПВО, передает УНН.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал оставаться в укрытиях.

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