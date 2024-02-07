Вибухи у Києві. У КМВА кажуть, працює ППО

У столиці знову вибухи. Як повідомили у КМВА, працює ППО, передає УНН.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи і закликав залишатись в укриттях.

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