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Вибухи у Києві. У КМВА кажуть, працює ППО

Вибухи у Києві. У КМВА кажуть, працює ППО

Київ • УНН

 • 37585 перегляди

У Києві знову пролунали вибухи. За даними КМВА, працюють сили ППО

У столиці знову вибухи. Як повідомили у КМВА, працює ППО, передає УНН.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи і закликав залишатись в укриттях.

рф розпочала масштабні ракетні обстріли кількох українських міст: що відомо07.02.24, 06:50 • 40807 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
serhii-popkoСергій Попко
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв
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