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Взрыв во время церковного праздника в Мексике: среди жертв есть дети, десятки людей в больницах

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В штате Мехико взрыв пиротехники унес жизни 10 человек, среди них двоих детей, и травмировал 81 человека. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв во время церковного праздника в Мексике: среди жертв есть дети, десятки людей в больницах

В центральной Мексике в результате взрыва пиротехники во время религиозного праздника погибли по меньшей мере 10 человек, еще 81 человек пострадал. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на власти штата Мехико, передает УНН.

Трагедия произошла вечером 5 сентября в населенном пункте Санта-Мария-Канчезда муниципалитета Темаскальсинго в штате Мехико во время празднования в честь Богоматери Света.

Детали

По предварительным данным, взорвалась пиротехника, которая хранилась в помещении возле местной церкви. 

По последним данным местных властей, погибли 10 человек, среди них двое детей. Девять пострадавших от полученных травм умерли на месте, а еще один человек  — по дороге в больницу. 

Взрыв частично разрушил сооружения возле храма, повредил торговые павильоны и близлежащие дома. Из-за этого часть людей оказалась под завалами.

На месте работали пожарные, спасатели, медики, полиция, Национальная гвардия и военные. Специалисты также обнаружили пиротехнические средства, которые не сдетонировали, и провели работы по их обезвреживанию.

Причины возгорания и детонации в настоящее время устанавливают правоохранители.

В каком состоянии пострадавшие 

Всего пострадал 81 человек. По состоянию на вечер 6 сентября 54 раненых уже выписали из больниц, еще 27 оставались под наблюдением медиков. Пятеро травмированных находились в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностировали ожоги различной степени, переломы, множественные травмы и черепно-мозговые повреждения. Нескольких детей с тяжелыми травмами доставили в специализированные больницы города Толука.

Среди травмированных  также были двое священников местного прихода. По данным епархии Атлакомулько, угрозы их жизни нет.

Губернатор штата Мехико Дельфина Гомес выразила соболезнования семьям погибших и заявила, что пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Напомним 

В начале июля 2025 года семь человек пропали без вести во время взрыва на складе фейерверков в Калифорнии.

Антонина Туманова

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