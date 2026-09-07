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Вибух під час церковного свята у Мексиці: серед жертв є діти, десятки людей у лікарнях

Київ • УНН

 • 342 перегляди

У штаті Мехіко вибух піротехніки забрав життя 10 людей, серед них двох дітей, і травмував 81 особу. П’ятеро постраждалих у тяжкому стані.

Вибух під час церковного свята у Мексиці: серед жертв є діти, десятки людей у лікарнях

У Центральній Мексиці внаслідок вибуху піротехніки під час релігійного свята загинули щонайменше 10 людей, ще 81 людина постраждала. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на владу штату Мехіко, передає УНН.

Трагедія сталася ввечері 5 вересня у населеному пункті Санта-Марія-Канчезда муніципалітету Темаскальсінго у штаті Мехіко під час святкування на честь Богоматері Світла.

Деталі

За попередніми даними, вибухнула піротехніка, яка зберігалася у приміщенні поблизу місцевої церкви. 

За останніми даними місцевої влади, загинули 10 людей, серед них двоє дітей. Дев'ятеро постраждалих від отриманих травм померли на місці, а ще одна людина  — дорогою до шпиталю. 

Вибух частково зруйнував споруди біля храму, пошкодив торговельні павільйони та будинки поблизу. Через це частина людей опинилася під завалами.

На місці працювали пожежники, рятувальники, медики, поліція, Національна гвардія та військові. Фахівці також виявили піротехнічні засоби, які не здетонували, та провели роботи з їх знешкодження.

Причини займання та детонації наразі встановлюють правоохоронці.

У якому стані постраждалі 

Загалом постраждала 81 людина. Станом на вечір 6 вересня 54 поранених уже виписали з лікарень, ще 27 залишалися під наглядом медиків. П'ятеро травмованих перебували у тяжкому стані.

У постраждалих діагностували опіки різного ступеня, переломи, множинні травми та черепно-мозкові ушкодження. Декількох дітей із тяжкими травмами доправили до спеціалізованих лікарень у місті Толука.

Серед травмованих  також були двоє священників місцевої парафії. За даними єпархії Атлакомулько, загрози їхньому життю немає.

Губернатор штату Мехіко Дельфіна Гомес висловила співчуття родинам загиблих та заявила, що постраждалим нададуть необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо 

На початку липня 2025 року сім людей зникли безвісти під час вибуху на складі феєрверків у Каліфорнії.

Антоніна Туманова

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