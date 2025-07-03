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Вибух на складі феєрверків у Каліфорнії: сім людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 155 перегляди

Потужний вибух на складі феєрверків у Північній Каліфорнії призвів до зникнення семи осіб. Інцидент стався в районі Еспарто, спричинивши масштабну пожежу та евакуацію мешканців.

Вибух на складі феєрверків у Каліфорнії: сім людей зникли безвісти

Семеро людей вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху на складі феєрверків у Північній Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки. Про це інформує NBC News з посиланням на Пожежний округ та Управління державного пожежного нагляду, передає УНН.

Деталі

Інцидент трапився близько 17:50 за місцевим часом у районі Еспарто, на північний захід від Сакраменто. Пожежники прибули на місце та виявили численні вибухи та масштабну пожежу, що охопила кілька комерційних будівель. Згодом сам склад вибухнув, здійнявши у повітря величезну вогняну кулю.

Сім осіб залишаються зниклими безвісти

- йдеться у спільній заяві рятувальників. 

Вони додали, що працюють разом із власником складу, щоб знайти людей.

Мешканців прилеглих районів змусили евакуюватися через небезпеку нових вибухів. Хоча ризик наразі зменшився, евакуаційні заходи залишаються в силі, а на місці триває оцінка небезпек. Загальна площа займання склала близько 80 акрів.

Слідство щодо причин вибуху триває. За попередніми даними, власник складу має чинну ліцензію на роботу з піротехнікою. Правоохоронці перевіряють, чи здійснювалась діяльність на об’єкті відповідно до ліцензійних вимог.

Еспарто — невелика громада з населенням близько трьох тисяч осіб, розташована приблизно за 30 миль на північний захід від Сакраменто. Вибух стався поблизу кордону між Еспарто та Медісоном.

Нагадаємо

Склад феєрверків у Каліфорнії, США, спалахнув та вибухнув, розкидавши уламки та спричинивши детонацію піротехніки. Пожежні виявили кілька комерційних будівель, охоплених пожежею, з численними вибухами.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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