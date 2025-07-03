Вибух на складі феєрверків у Каліфорнії: сім людей зникли безвісти
Київ • УНН
Потужний вибух на складі феєрверків у Північній Каліфорнії призвів до зникнення семи осіб. Інцидент стався в районі Еспарто, спричинивши масштабну пожежу та евакуацію мешканців.
Семеро людей вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху на складі феєрверків у Північній Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки. Про це інформує NBC News з посиланням на Пожежний округ та Управління державного пожежного нагляду, передає УНН.
Деталі
Інцидент трапився близько 17:50 за місцевим часом у районі Еспарто, на північний захід від Сакраменто. Пожежники прибули на місце та виявили численні вибухи та масштабну пожежу, що охопила кілька комерційних будівель. Згодом сам склад вибухнув, здійнявши у повітря величезну вогняну кулю.
Сім осіб залишаються зниклими безвісти
Вони додали, що працюють разом із власником складу, щоб знайти людей.
Мешканців прилеглих районів змусили евакуюватися через небезпеку нових вибухів. Хоча ризик наразі зменшився, евакуаційні заходи залишаються в силі, а на місці триває оцінка небезпек. Загальна площа займання склала близько 80 акрів.
Слідство щодо причин вибуху триває. За попередніми даними, власник складу має чинну ліцензію на роботу з піротехнікою. Правоохоронці перевіряють, чи здійснювалась діяльність на об’єкті відповідно до ліцензійних вимог.
Еспарто — невелика громада з населенням близько трьох тисяч осіб, розташована приблизно за 30 миль на північний захід від Сакраменто. Вибух стався поблизу кордону між Еспарто та Медісоном.
Нагадаємо
Склад феєрверків у Каліфорнії, США, спалахнув та вибухнув, розкидавши уламки та спричинивши детонацію піротехніки. Пожежні виявили кілька комерційних будівель, охоплених пожежею, з численними вибухами.
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