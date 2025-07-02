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У США спалахнув і вибухнув склад феєрверків: з'явилося відео

Київ • УНН

 • 307 перегляди

Склад феєрверків у Каліфорнії, США, спалахнув та вибухнув, розкидавши уламки та спричинивши детонацію піротехніки. Пожежні виявили кілька комерційних будівель, охоплених пожежею, з численними вибухами.

У США спалахнув і вибухнув склад феєрверків: з'явилося відео

Склад феєрверків у Каліфорнії у США спалахнув і вибухнув у вівторок, розкидавши уламки та викликавши детонацію піротехніки, згідно з офіційними особами та відео з місця події, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Офіс шерифа округу Йоло повідомив, що склад, розташований неподалік району Еспарто на північний захід від Сакраменто, вибухнув і активно горів.

Начальник пожежної охорони округу Еспарто Кертіс Лоуренс не коментував журналістам, чи були постраждалі у вівторок увечері за місцевим часом. "Зараз все дуже попередньо", - сказав він.

Пожежники відреагували на пожежу близько 17:50 за місцевим часом і виявили "кілька комерційних будівель, які сильно охоплені пожежею, а також численні вибухи та численні точкові пожежі по всій території", сказав Лоуренс.

Відео з вертольота, зняте філією NBC KCRA із Сакраменто, показало пожежі на об'єкті, включаючи як мінімум одну палаючу будівлю, а також те, як вистрілюють і вибухають феєрверки.

На відео видно, як білий дим виривається зсередини будівлі через дах, а потім відбувається великий вибух та з'являється вогняна куля, а також безліч вибухів від феєрверків у повітрі.

Причина пожежі та вибуху у вівторок увечері невідома, повідомив офіс шерифа.

Одна велика пожежа на складі викликала кілька точкових пожеж, сказав Лоуренс.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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