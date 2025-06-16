Вибух на фабриці феєрверків у Китаї: двоє зникли безвісти, дев’ятеро поранені

Сьогодні у провінції Хунань у Китаї стався вибух на фабриці феєрверків, унаслідок чого дві особи зникли безвісти, ще дев’ятеро отримали поранення. За повідомленням місцевої влади, життю постраждалих нічого не загрожує, на місці працюють рятувальні служби. Причини вибуху з’ясовуються. Про це пише УНН із посиланням на ChinaDaily.

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За даними місцевої влади, "двоє людей зникли безвісти, а дев'ять отримали поранення внаслідок вибуху на фабриці феєрверків у понеділок вранці в селі Шаньчжоу містечка Тінсяньду повіту Ліньлі провінції Хунань".

Інцидент стався приблизно о 8:23 ранку. Для ліквідації наслідків були мобілізовані групи екстреного реагування, включаючи пожежників, поліцію та департаменти охорони здоров'я. Місцева влада оголосила, що "у постраждалих немає ознак, що загрожують життю".

Як зазначається, триває розслідування причин вибуху також вживаються заходи для ліквідації наслідків інциденту.

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