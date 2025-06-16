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Взрыв на фабрике фейерверков в Китае: двое пропали без вести, девять ранены

Киев • УНН

 • 438 просмотра

В провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков. Два человека пропали без вести, девять получили ранения, но их жизни ничего не угрожает, причины инцидента выясняются.

Взрыв на фабрике фейерверков в Китае: двое пропали без вести, девять ранены

Сегодня в провинции Хунань в Китае произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате чего два человека пропали без вести, еще девять получили ранения. По сообщению местных властей, жизни пострадавших ничего не угрожает, на месте работают спасательные службы. Причины взрыва выясняются. Об этом пишет УНН со ссылкой на ChinaDaily.

Детали

По данным местных властей, "два человека пропали без вести, а девять получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в понедельник утром в селе Шаньчжоу городка Тинсяньду уезда Линьли провинции Хунань".

Инцидент произошел примерно в 8:23 утра. Для ликвидации последствий были мобилизованы группы экстренного реагирования, включая пожарных, полицию и департаменты здравоохранения. Местные власти объявили, что "у пострадавших нет признаков, угрожающих жизни".

Как отмечается, продолжается расследование причин взрыва, а также принимаются меры для ликвидации последствий инцидента.

В Индии обрушился мост в популярном среди туристов месте: двое погибших, 32 раненых16.06.25, 11:57 • 1436 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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