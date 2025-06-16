В Индии обрушился мост в популярном среди туристов месте: двое погибших, 32 раненых

По меньшей мере два человека погибли и 32 получили ранения после того, как в воскресенье в популярном туристическом месте в западном штате Махараштра в Индии обрушился железный мост через реку, сообщил высокопоставленный чиновник штата, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в критическом состоянии, написал главный министр штата Девендра Фаднавис в социальной медиа-платформе X. Местные СМИ сообщили, что на мосту находились десятки туристов, когда он обвалился, многие из которых оказались в разлившейся реке.

Фаднавис сказал, что шесть человек были спасены и что ведутся интенсивные поисковые работы, так как некоторые люди были отнесены течением.

Инцидент произошел в районе Кундамала в округе Пуна, где в течение последних нескольких дней лили сильные дожди, обеспечившие реке устойчивый поток, сообщает Press Trust of India.

Информационное агентство сообщило, что дождя не было, когда мост обвалился в районе, который часто посещают для пикников.

Полиция заявила, что группы национальных сил реагирования на стихийные бедствия и другие поисково-восстановительные подразделения провели спасательные операции, сообщает Press Trust.

Дополнение

Инфраструктура Индии уже давно страдает от проблем с безопасностью, что иногда приводит к большим катастрофам на автомагистралях и мостах.

В 2022 году столетний подвесной мост упал в реку в штате Гуджарат на западе страны, в результате чего сотни людей упали в воду и по меньшей мере 132 человека погибли в одной из самых страшных аварий в стране за последнее десятилетие.