В Индии обрушился мост в популярном среди туристов месте: двое погибших, 32 раненых

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
Эксклюзив
09:55 • 376 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 10718 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 25092 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
06:29 • 34595 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
06:27 • 36662 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
05:14 • 43882 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 70792 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 128093 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 115894 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 102962 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
45%
748мм
Популярные новости
РФ готовит псевдовыборы на ВОТ Украины с электронным голосованием - ЦНС16 июня, 00:24 • 66091 просмотра
Великобритания впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу16 июня, 01:59 • 30750 просмотра
Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине16 июня, 02:17 • 71127 просмотра
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: есть попадание в жилую многоэтажку, десятки пострадавших (видео)16 июня, 02:54 • 72139 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 29795 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 6384 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 9050 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 107824 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 179952 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 238410 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 8378 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 29919 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 52367 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 48757 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 146728 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В Индии обрушился мост в популярном среди туристов месте: двое погибших, 32 раненых

Киев • УНН

 • 756 просмотра

В штате Махараштра обрушился железный мост, по меньшей мере два человека погибли. Инцидент произошел из-за сильных дождей, вызвавших разлив реки.

В Индии обрушился мост в популярном среди туристов месте: двое погибших, 32 раненых

По меньшей мере два человека погибли и 32 получили ранения после того, как в воскресенье в популярном туристическом месте в западном штате Махараштра в Индии обрушился железный мост через реку, сообщил высокопоставленный чиновник штата, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в критическом состоянии, написал главный министр штата Девендра Фаднавис в социальной медиа-платформе X. Местные СМИ сообщили, что на мосту находились десятки туристов, когда он обвалился, многие из которых оказались в разлившейся реке.

Фаднавис сказал, что шесть человек были спасены и что ведутся интенсивные поисковые работы, так как некоторые люди были отнесены течением.

Инцидент произошел в районе Кундамала в округе Пуна, где в течение последних нескольких дней лили сильные дожди, обеспечившие реке устойчивый поток, сообщает Press Trust of India.

Информационное агентство сообщило, что дождя не было, когда мост обвалился в районе, который часто посещают для пикников.

Полиция заявила, что группы национальных сил реагирования на стихийные бедствия и другие поисково-восстановительные подразделения провели спасательные операции, сообщает Press Trust.

Дополнение

Инфраструктура Индии уже давно страдает от проблем с безопасностью, что иногда приводит к большим катастрофам на автомагистралях и мостах.

В 2022 году столетний подвесной мост упал в реку в штате Гуджарат на западе страны, в результате чего сотни людей упали в воду и по меньшей мере 132 человека погибли в одной из самых страшных аварий в стране за последнее десятилетие.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Индия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9