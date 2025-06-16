В Індії обвалився міст у популярному серед туристів місці: двоє загиблих, 32 поранених

Щонайменше двоє людей загинули і 32 отримали поранення після того, як у неділю в популярному туристичному місці в західному штаті Махараштра в Індії обрушився залізний міст через річку, повідомив високопоставлений чиновник штату, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Щонайменше шість осіб було госпіталізовано в критичному стані, написав головний міністр штату Девендра Фаднавіс у соціальній медіа-платформі X. Місцеві ЗМІ повідомили, що на мосту перебували десятки туристів, коли він обвалився, багато з яких опинилися в річці, що розлилася.

Фаднавіс сказав, що шістьох людей було врятовано і що ведуться інтенсивні пошукові роботи, адже деякі люди були віднесені течією.

Інцидент стався в районі Кундамала в окрузі Пуна, де протягом останніх кількох днів лили сильні дощі, що забезпечили річці стійкий потік, повідомляє Press Trust of India.

Інформаційне агентство повідомило, що дощу не було, коли міст обвалився в районі, який часто відвідують для пікніків.

Поліція заявила, що групи національних сил реагування на стихійні лиха та інші пошуково-відновлювальні підрозділи провели рятувальні операції, повідомляє Press Trust.

Доповнення

Інфраструктура Індії вже давно страждає від проблем з безпекою, що іноді призводить до великих катастроф на автомагістралях і мостах.

У 2022 році сторічний підвісний міст впав у річку в штаті Гуджарат на заході країни, внаслідок чого сотні людей впали у воду і щонайменше 132 людини загинули в одній із найстрашніших аварій у країні за останнє десятиліття.