В США вспыхнул и взорвался склад фейерверков: появилось видео

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
Эксклюзив
08:30 • 2520 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 2743 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
07:10 • 12755 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 24098 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 40518 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
05:19 • 42725 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 56184 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 104532 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 74535 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 159183 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.4м/с
42%
749мм
Популярные новости
Певица Тоня Матвиенко заявила, что её избил водитель Bolt2 июля, 00:04 • 25425 просмотра
Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары2 июля, 01:42 • 20321 просмотра
В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами2 июля, 02:11 • 9496 просмотра
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США2 июля, 02:49 • 19681 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ03:45 • 19763 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 40531 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 73902 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 85444 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 102353 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 159189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Джо Байден
Олег Синегубов
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 4965 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 25481 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 89546 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 112716 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 136875 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Х-101
Нью-Йорк Таймс
Facebook

В США вспыхнул и взорвался склад фейерверков: появилось видео

Киев • УНН

 • 37 просмотра

Склад фейерверков в Калифорнии, США, загорелся и взорвался, разбросав обломки и вызвав детонацию пиротехники. Пожарные обнаружили несколько коммерческих зданий, охваченных огнем, с многочисленными взрывами.

В США вспыхнул и взорвался склад фейерверков: появилось видео

Склад фейерверков в Калифорнии, США, вспыхнул и взорвался во вторник, разбрасывая обломки и вызывая детонацию пиротехники, согласно официальным лицам и видео с места происшествия, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Офис шерифа округа Йоло сообщил, что склад, расположенный недалеко от района Эспарто к северо-западу от Сакраменто, взорвался и активно горел.

Начальник пожарной охраны округа Эспарто Кертис Лоуренс не комментировал журналистам, были ли пострадавшие во вторник вечером по местному времени. "Сейчас все очень предварительно", - сказал он.

Пожарные отреагировали на пожар около 17:50 по местному времени и обнаружили "несколько коммерческих зданий, которые сильно охвачены пожаром, а также многочисленные взрывы и многочисленные точечные пожары по всей территории", сказал Лоуренс.

Видео с вертолета, снятое филиалом NBC KCRA из Сакраменто, показало пожары на объекте, включая как минимум одно горящее здание, а также то, как выстреливают и взрываются фейерверки.

На видео видно, как белый дым вырывается изнутри здания через крышу, а затем происходит большой взрыв и появляется огненный шар, а также множество взрывов от фейерверков в воздухе.

Причина пожара и взрыва во вторник вечером неизвестна, сообщил офис шерифа.

Один крупный пожар на складе вызвал несколько точечных пожаров, сказал Лоуренс.

Взрыв на фабрике фейерверков в Китае: двое пропали без вести, девять ранены16.06.25, 15:29 • 2199 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Калифорния
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9