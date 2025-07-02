В США вспыхнул и взорвался склад фейерверков: появилось видео
Киев • УНН
Склад фейерверков в Калифорнии, США, загорелся и взорвался, разбросав обломки и вызвав детонацию пиротехники. Пожарные обнаружили несколько коммерческих зданий, охваченных огнем, с многочисленными взрывами.
Склад фейерверков в Калифорнии, США, вспыхнул и взорвался во вторник, разбрасывая обломки и вызывая детонацию пиротехники, согласно официальным лицам и видео с места происшествия, пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Офис шерифа округа Йоло сообщил, что склад, расположенный недалеко от района Эспарто к северо-западу от Сакраменто, взорвался и активно горел.
Начальник пожарной охраны округа Эспарто Кертис Лоуренс не комментировал журналистам, были ли пострадавшие во вторник вечером по местному времени. "Сейчас все очень предварительно", - сказал он.
Пожарные отреагировали на пожар около 17:50 по местному времени и обнаружили "несколько коммерческих зданий, которые сильно охвачены пожаром, а также многочисленные взрывы и многочисленные точечные пожары по всей территории", сказал Лоуренс.
Видео с вертолета, снятое филиалом NBC KCRA из Сакраменто, показало пожары на объекте, включая как минимум одно горящее здание, а также то, как выстреливают и взрываются фейерверки.
На видео видно, как белый дым вырывается изнутри здания через крышу, а затем происходит большой взрыв и появляется огненный шар, а также множество взрывов от фейерверков в воздухе.
Причина пожара и взрыва во вторник вечером неизвестна, сообщил офис шерифа.
Один крупный пожар на складе вызвал несколько точечных пожаров, сказал Лоуренс.
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