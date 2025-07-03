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Взрыв на складе фейерверков в Калифорнии: семь человек пропали без вести

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Мощный взрыв на складе фейерверков в Северной Калифорнии привел к исчезновению семи человек. Инцидент произошел в районе Эспарто, вызвав масштабный пожар и эвакуацию жителей.

Взрыв на складе фейерверков в Калифорнии: семь человек пропали без вести

Семь человек считаются пропавшими без вести после мощного взрыва на складе фейерверков в Северной Калифорнии в Соединенных Штатах Америки. Об этом информирует NBC News со ссылкой на Пожарный округ и Управление государственного пожарного надзора, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел около 17:50 по местному времени в районе Эспарто, к северо-западу от Сакраменто. Пожарные прибыли на место и обнаружили многочисленные взрывы и масштабный пожар, охвативший несколько коммерческих зданий. Впоследствии сам склад взорвался, подняв в воздух огромный огненный шар.

Семь человек остаются пропавшими без вести

- говорится в совместном заявлении спасателей.

Они добавили, что работают вместе с владельцем склада, чтобы найти людей.

Жителей близлежащих районов заставили эвакуироваться из-за опасности новых взрывов. Хотя риск сейчас уменьшился, эвакуационные мероприятия остаются в силе, а на месте продолжается оценка опасностей. Общая площадь возгорания составила около 80 акров.

Расследование причин взрыва продолжается. По предварительным данным, владелец склада имеет действующую лицензию на работу с пиротехникой. Правоохранители проверяют, осуществлялась ли деятельность на объекте в соответствии с лицензионными требованиями.

Эспарто — небольшая община с населением около трех тысяч человек, расположенная примерно в 30 милях к северо-западу от Сакраменто. Взрыв произошел вблизи границы между Эспарто и Мэдисоном.

Напомним

Склад фейерверков в Калифорнии, США, загорелся и взорвался, разбросав обломки и вызвав детонацию пиротехники. Пожарные обнаружили несколько коммерческих зданий, охваченных пожаром, с многочисленными взрывами.

Пожар на химическом заводе в Индии: на предприятии сообщили о 40 погибших, 33 раненых02.07.25, 14:15 • 929 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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