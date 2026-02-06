ВСУ не только обороняются, но и активно контратакуют врага - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что каждое четвертое боевое столкновение - это наступательные действия Сил обороны. Он также отметил усиление ПВО, развитие медицинских сил и технологическое наращивание войск.
Украинские воины не только ведут оборонительную операцию, но и активно контратакуют противника. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский во время общения с украинскими и иностранными журналистами в формате off the record, передает УНН.
Подробности
По словам Сырского, каждое четвертое боевое столкновение - это действия подразделений Сил обороны Украины в наступлении. Во время общения со СМИ Главком обсудил широкий круг актуальных вопросов.
Прежде всего речь шла об усилении системы противовоздушной обороны и всех ее составляющих, взаимодействии с партнерами по поставкам зенитных ракет, развитии отечественных разработок и масштабировании подразделений с дронами-перехватчиками.
Также Сырский затронул вопрос развития медицинских сил. Он отметил, что от их возможностей напрямую зависит жизнь украинских воинов.
В приоритете - дальнейшее технологическое наращивание всех родов и видов войск. Должны выиграть битву технологий. Искусственный интеллект, машинное зрение, автоматизированное донаведение на цели, наземные роботизированные комплексы - эти направления системно развиваются и масштабируются
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в январе 2026 года общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек. Это превысило объемы его пополнения личным составом.