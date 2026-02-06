$43.140.03
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
ВСУ не только обороняются, но и активно контратакуют врага - Сырский

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что каждое четвертое боевое столкновение - это наступательные действия Сил обороны. Он также отметил усиление ПВО, развитие медицинских сил и технологическое наращивание войск.

ВСУ не только обороняются, но и активно контратакуют врага - Сырский
Фото: Главнокомандующий ВС Украины

Украинские воины не только ведут оборонительную операцию, но и активно контратакуют противника. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский во время общения с украинскими и иностранными журналистами в формате off the record, передает УНН.

Подробности

По словам Сырского, каждое четвертое боевое столкновение - это действия подразделений Сил обороны Украины в наступлении. Во время общения со СМИ Главком обсудил широкий круг актуальных вопросов.

Прежде всего речь шла об усилении системы противовоздушной обороны и всех ее составляющих, взаимодействии с партнерами по поставкам зенитных ракет, развитии отечественных разработок и масштабировании подразделений с дронами-перехватчиками.

Также Сырский затронул вопрос развития медицинских сил. Он отметил, что от их возможностей напрямую зависит жизнь украинских воинов.

В приоритете - дальнейшее технологическое наращивание всех родов и видов войск. Должны выиграть битву технологий. Искусственный интеллект, машинное зрение, автоматизированное донаведение на цели, наземные роботизированные комплексы - эти направления системно развиваются и масштабируются

- заявил Главком ВСУ.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в январе 2026 года общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек. Это превысило объемы его пополнения личным составом.

Евгений Устименко

