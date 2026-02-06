ЗСУ не лише обороняються, але й активно контратакують ворога - Сирський
Київ • УНН
Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що кожне четверте бойове зіткнення - це наступальні дії Сил оборони. Він також наголосив на посиленні ППО, розвитку медичних сил та технологічному нарощуванні військ.
Українські воїни не лише ведуть оборонну операцію, а й активно контратакують противника. Про це заявив Головком ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з українськими та іноземними журналістами у форматі off the record, передає УНН.
Деталі
За словами Сирського, кожне четверте бойове зіткнення - це дії підрозділів Сил оборони України у наступі. Під час спілкування зі ЗМІ Головком обговорив широке коло актуальних питань.
Насамперед йшлось про посилення системи протиповітряної оборони та всіх її складових, взаємодію з партнерами щодо постачання зенітних ракет, розвиток вітчизняних розробок і масштабування підрозділів з дронами-перехоплювачами.
Також Сирський торкнувся питання розвитку медичних сил. Він зазначив, що від їх спроможностей безпосередньо залежить життя українських воїнів.
У пріоритеті - подальше технологічне нарощування всіх родів і видів військ. Маємо виграти битву технологій. Штучний інтелект, машинний зір, автоматизоване донаведення на цілі, наземні роботизовані комплекси - ці напрями системно розвиваються та масштабуються
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у січні 2026 року загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис людей. Це перевищило обсяги його поповнення особовим складом.