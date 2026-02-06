$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
11:00 • 10992 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
09:41 • 12082 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 15237 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
5 лютого, 15:05 • 54432 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 14:39 • 50610 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39523 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51791 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
5 лютого, 10:05 • 94792 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35395 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
ЗСУ не лише обороняються, але й активно контратакують ворога - Сирський

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що кожне четверте бойове зіткнення - це наступальні дії Сил оборони. Він також наголосив на посиленні ППО, розвитку медичних сил та технологічному нарощуванні військ.

ЗСУ не лише обороняються, але й активно контратакують ворога - Сирський
Фото: Головнокомандувач ЗС України

Українські воїни не лише ведуть оборонну операцію, а й активно контратакують противника. Про це заявив Головком ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з українськими та іноземними журналістами у форматі off the record, передає УНН.

Деталі

За словами Сирського, кожне четверте бойове зіткнення - це дії підрозділів Сил оборони України у наступі. Під час спілкування зі ЗМІ Головком обговорив широке коло актуальних питань.

Насамперед йшлось про посилення системи протиповітряної оборони та всіх її складових, взаємодію з партнерами щодо постачання зенітних ракет, розвиток вітчизняних розробок і масштабування підрозділів з дронами-перехоплювачами.

Також Сирський торкнувся питання розвитку медичних сил. Він зазначив, що від їх спроможностей безпосередньо залежить життя українських воїнів.

У пріоритеті - подальше технологічне нарощування всіх родів і видів військ. Маємо виграти битву технологій. Штучний інтелект, машинний зір, автоматизоване донаведення на цілі, наземні роботизовані комплекси - ці напрями системно розвиваються та масштабуються

- заявив Головком ЗСУ.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у січні 2026 року загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис людей. Це перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України
Олександр Сирський