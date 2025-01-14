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Вскоре Украина получит еще 60 ракет для систем ПВО IRIS-T - Умеров

Вскоре Украина получит еще 60 ракет для систем ПВО IRIS-T - Умеров

Киев  •  УНН

 • 2242 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров провел встречу с немецким коллегой Писториусом в Киеве. Украина получит 60 новых ракет для систем ПВО IRIS-T и обсудила поставки артиллерийских снарядов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили важность обеспечения системами ПВО IRIS-T и боеприпасами к ним. В частности, вскоре Украина получит еще 60 ракет для систем ПВО IRIS-T. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны, которое цитирует Умерова.

Детали

Как сообщил Умеров, сегодня в Киеве состоялась встреча с министром обороны Германии Борисом Писториусом, на которой также присутствовали начальник Генштаба генерал Анатолий Баргилевич, а также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Во время переговоров сфокусировались на наиболее насущных потребностях украинского войска, в частности, обсудили уничтожение ракетного превосходства врага и борьбу с управляемыми авиабомбами (КАБ). Рассчитываем на дальнейшее усиление стратегического партнерства с Германией в защите нашего неба. Отдельно отметили важность обеспечения системами ПВО IRIS-T и боеприпасами к ним. Вскоре Украина получит еще 60 ракет для этих систем", - сообщил Умеров.

Также обсудили перспективы поставок артиллерийских снарядов, особенно 155-мм калибра и развития направления бронетехники.

Напомним

Министр обороны Германии заверил, что поддержка Украины останется стабильной независимо от изменений в правительстве. Переговоры по пакету помощи на 3 миллиарда евро еще продолжаются из-за бюджетных вопросов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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