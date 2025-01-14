Незабаром Україна отримає ще 60 ракет для систем ППО IRIS-T - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров провів зустріч з німецьким колегою Пісторіусом у Києві. Україна отримає 60 нових ракет для систем ППО IRIS-T та обговорила постачання артилерійських снарядів.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили важливість забезпечення системами ППО IRIS-T та боєприпасами до них. Зокрема, незабаром Україна отримає ще 60 ракет для систем ППО IRIS-T. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони, яке цитує Умєрова.
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Як повідомив Умєров, сьогодні у Києві відбулася зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, на якій також були присутні начальник Генштабу генерал Анатолій Баргилевич, а також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Під час переговорів сфокусувалися на найбільш нагальних потребах українського війська.Зокрема, обговорили знищення ракетної переваги ворога та боротьбу з керованими авіабомбами (КАБ). Розраховуємо на подальше посилення стратегічного партнерства з Німеччиною у захисті нашого неба. Окремо наголосили на важливості забезпечення системами ППО IRIS-T та боєприпасами до них. Незабаром Україна отримає ще 60 ракет для цих систем", - повідомив Умєров.
Також обговорили перспективи постачання артилерійських снарядів, особливо 155-мм калібру та розвитку напрямку бронетехніки.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини запевнив, що підтримка України залишиться стабільною незалежно від змін в уряді. Переговори щодо пакету допомоги на 3 мільярди євро ще тривають через бюджетні питання.