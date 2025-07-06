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Всемирный день кардиолога, День рождения доллара: что отмечают 6 июля в мире и Украине

Киев • УНН

 • 95 просмотра

6 июля отмечаются День Военно-морских сил ВСУ, День рождения американского доллара и Всемирный день кардиолога. Также в этот день мир борется с зоонозными заболеваниями и празднует Всемирный день поцелуя.

Всемирный день кардиолога, День рождения доллара: что отмечают 6 июля в мире и Украине

Сегодня, 6 июля, в мире отмечается Всемирный день кардиолога, День рождения американского доллара, а в Украине празднуют День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями

Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями или Всемирный день борьбы с зоонозами — 6 июля в мире отмечают день борьбы с болезнями, которые передаются от животных к людям. Это день, который напоминает нам о тонкой грани между миром людей и миром животных — и как часто эта грань может стать пусковым моментом для глобальных вызовов.

Именно в этот день 1885 года французский ученый Луи Пастер впервые ввел прививку против бешенства мальчику по имени Джозеф Мейстер, укушенному бешеной собакой — и спас ему жизнь. Этот день стал переломным в борьбе с бешенством и символизирует начало борьбы со всеми антропозоозами — инфекциями, которые переходят между животными и людьми.

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Всемирный день кардиолога

6 июля также отмечается Всемирный день кардиолога, который был основан Всемирной организацией здравоохранения как по инициативе врачей, так и по инициативе пациентов.

Кардиология — это одно из важнейших направлений современной медицины. По статистике около 90% всех заболеваний на Земле связаны с работой сердечно-сосудистой системы.

Но, несмотря на новейшие методики лечения, современные технологии, профессионализм кардиологов, к сожалению, именно сердечно-сосудистые заболевания уже много лет являются лидерами по смертности среди людей как на нашей планете, так и непосредственно в Украине.

Ежегодно от них и связанных с ними болезней на Земле умирают до 17 миллионов человек. В Украине эта цифра колеблется в пределах 400-500 тысяч смертей в год.

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День рождения американского доллара

Также 6 июля считается Днем рождения доллара. Именно в этот день в 1785 году Континентальный конгресс США провозгласил, что именно доллар станет национальной валютой страны. Таким образом Соединенные Штаты стали первой страной в мире, где национальная валюта получила название "доллар".

В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний вид бумажного доллара постоянно менялся. В начале ХХ века на долларах разрешили печатать портреты, но только умерших людей. Свой современный вид доллар получил в 1928 году.

У доллара, кстати, есть еще один день рождения — 1 апреля. Считается, что в начале апреля 1778 года американский бизнесмен Оливер Поллок придумал символ для будущей национальной валюты США: латинскую букву "S" с двумя вертикальными полосами. С некоторыми изменениями этот символ дожил до наших дней.

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День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

В июне 2015 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко "учитывая значение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства" постановил установить в Украине праздник — День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье июля.

В июле 1918 года были осуществлены практические шаги в формировании украинского флота тогдашней независимой Украины. В частности, было создано постоянно действующее соединение Военно-морского Флота Украинского государства — бригады тральщиков.

Создание Военно-морских сил Украины постепенно началось в 1992 году, когда экипажи некоторых кораблей черноморского флота бывшего СССР начали принимать присягу на верность Украине.

Это происходило на фоне жесткого политического противостояния с Россией, которая полностью хотела подчинить черноморский флот себе.

Тогда до открытого вооруженного противостояния не дошло. Стороны подписали предварительную договоренность, согласно которой флот должен был быть распределен 50 на 50. Однако, впоследствии Украина пошла на уступки и получила лишь 20% черноморского флота.

Первым командующим ВСУ был вице-адмирал Борис Кожин.

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Во время российской оккупации Крыма в 2014 году ВМС ВСУ потеряли 85% своих судов. Хотя, впоследствии часть кораблей удалось вернуть.

Треть личного состава ВМС открыто перешла на сторону оккупантов. В частности, и назначенный тогда командующий ВМС контр-адмирал Денис Березовский.

На начало полномасштабного российского вторжения боевой флот ВМС насчитывал 22 корабля различных классов, вспомогательный флот – 37 судов, авиация ВСМС – 35 самолетов.

Все подразделения ВМС Украины с первых минут полномасштабной войны участвуют в отражении российской агрессии.

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Всемирный день поцелуя

Еще 6 июля можно отпраздновать Всемирный день поцелуя. Этот праздник появился в Великобритании в XIX веке, и впоследствии приобрел популярность во многих странах мира.

История и мифология определяют поцелуй как некое ритуальное действо, которое свидетельствует о социальных, религиозных, мифических отношениях между людьми. В разных языках даже прижились определенные идиоматические выражения о поцелуе.

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Церковный праздник

6 июля по новому календарному стилю чтят память преподобного Сисоя Великого — отшельника и ученика Антония Великого.

Сисой родился в V веке, в Египте. Большую часть своей жизни он провел в пустыне — в пещере, где до этого жил Антоний. Святой Сисой прославился как человек удивительной доброты и милосердия, но к себе он был очень строг, а к своим ученикам — требователен. Сисой учил, что Бог дает нам великое милосердие и искреннее покаяние человека может принять в течение трех дней.

У преподобного был дар чудотворения: он мог исцелить больных, а однажды даже воскресил умершего мальчика. По преданию, отец потерял в дороге сына и в отчаянии принес его к Сисою, да и ушел. Преподобный, не подозревая, что мальчик умер, сказал ему: "Поднимайся". Тот встал и вышел к отцу. Тот, увидев сына в полном здравии, чуть с ума не сошел от счастья. Но сам Сисой попросил об этом никому не говорить — эта тайна стала известна лишь после его смерти.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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