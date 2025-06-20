Легендарный корабль капитана Кука идентифицирован у Новой Англии спустя 250 лет

Морские эксперты полагают, что они наконец-то определили точное местонахождение легендарного корабля капитана Джеймса Кука. По их мнению, это произошло недалеко от побережья популярного курортного города Новой Англии, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Отчет об "Индеворе" (HMS Endeavour) был опубликован Австралийским национальным морским музеем (ANMM) 3 июня.

В нем сообщается, что в 1778 году британцы намеренно затопили корабль у побережья Ньюпорта, штат Род-Айленд, чтобы блокировать нападения Франции и Америки.

Хотя давно известно, что судно XVIII века находится у побережья штата Океан, его точное местонахождение оставалось неизвестным морским историкам. Но теперь эксперты уверены, что археологический памятник штата Род-Айленд под названием RI 2394 является последним местом упокоения корабля. Ученые имеют десятилетия исследований, чтобы подтвердить это.

Согласно отчету, место затопления включает "линейную каменную балластную сваю, восточная периферия которой имеет линию частично обнаженных концов каркаса, которые расположены близко друг к другу и имеют значительный размер".

На месте также присутствуют четыре железные пушки. Две в основном обнажены над морским дном и лежат непосредственно друг к другу на западной стороне места затопления - продолжается в отчете.

На месте затопления также найдены остатки пола, футоков и стойки, которая поддерживала палубные балки корабля.

К 2019 году тщательное поверхностное исследование всех кораблекрушений, расположенных в пределах Ограниченной исследуемой зоны, определило, что RI 2394 является наиболее вероятным кандидатом на роль бывшего "Индевора" - говорится в отчете.

Корабль также имеет люки, которые доказывают, что его намеренно затопили, и в целом имел "архитектурные особенности, соответствующие чертам Endeavour".

Итак, подавляющее количество доказательств подтверждает идентификацию этого места кораблекрушения как "Индевор"… и в то же время опровергает любое из других исследованных мест кораблекрушения как место известного исследовательского корабля Джеймса Кука - сообщается в отчете.

"Индевор" имеет большое значение в истории Австралии как первое европейское судно, достигшее восточного побережья страны. После того, как корабль совершил кругосветное путешествие, он был продан частному лицу в феврале 1775 года и переименован в "Лорд Сэндвич", прежде чем был затоплен.

Дополнение

Ученые обнаружили, что Стоунхендж мог быть символом объединения древних британцев. Исследование показало, что 6-тонный Алтарный камень был установлен между 2500-2020 годами до н.э.