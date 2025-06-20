Легендарний корабель капітана Кука ідентифікували поблизу Нової Англії через 250 років

Морські експерти вважають, що вони нарешті визначили точне місце спочинку легендарного корабля капітана Джеймса Кука. На їх думку це сталося неподалік від узбережжя популярного курортного міста Нової Англії, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Звіт про "Індевор" (HMS Endeavour) був опублікований Австралійським національним морським музеєм (ANMM) 3 червня.

В ньому повідомляється, що у 1778 році британці навмисно затопили корабель біля узбережжя Ньюпорта, штат Род-Айленд, щоб блокувати напади Франції та Америки.

Хоча давно відомо, що судно XVIII століття знаходиться біля узбережжя штату Океан, його точне місцезнаходження залишалося невідомим морським історикам. Але тепер експерти впевнені, що археологічна пам'ятка штату Род-Айленд під назвою RI 2394 є останнім місцем спочинку корабля. Вчені вони мають десятиліття досліджень, щоб підтвердити це.

Згідно зі звітом, місце затоплення включає "лінійну кам'яну баластну палю, східна периферія якої має лінію частково оголених кінців каркаса, які розташовані близько один до одного та мають значний розмір".

На місці також присутні чотири залізні гармати. Дві здебільшого оголені над морським дном і лежать безпосередньо одна до одної на західній стороні місця затоплення - продовжується у звіті.

На місці затоплення також знайдено залишки підлоги, футоків та стійки, яка підтримувала палубні балки корабля.

До 2019 року ретельне поверхневе дослідження всіх корабельних аварій, розташованих в межах Обмеженої досліджуваної зони, визначило, що RI 2394 є найімовірнішим кандидатом на роль колишнього "Індевора" - йдеться у звіті.

Корабель також має люки, які доводять, що його навмисно затопили, і загалом мав "архітектурні особливості, що відповідають рисам Endeavour".

Отже, переважна кількість доказів підтверджує ідентифікацію цього місця корабельної аварії як "Індевор"… і водночас спростовує будь-яке з інших досліджених місць корабельної аварії як місце відомого дослідницького корабля Джеймса Кука - повідомляється у звіті.

"Індевор" має велике значення в історії Австралії як перше європейське судно, яке досягло східного узбережжя країни. Після того, як корабель здійснив навколосвітню подорож, його було продано приватній особі в лютому 1775 року та перейменовано на "Лорд Сендвіч", перш ніж його було затоплено.

Доповнення

Вчені виявили, що Стоунхендж міг бути символом об'єднання древніх британців. Дослідження показало, що 6-тонний Вівтарний камінь був встановлений між 2500-2020 роками до н.е.