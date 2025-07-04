Золото дорожает за неделю на фоне падения доллара

Цены на золото восстановились в пятницу и направлялись к недельному росту, чему способствовало снижение доллара США в цене и приток средств из активов-убежищ, на фоне того, как приближался дедлайн для торговых соглашений президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото выросло на 0,5% до $3343,07 за унцию по состоянию на 06:17 по Гринвичу (09:17 по Киеву). Слитки выросли примерно на 2,1% на этой неделе.

Американские фьючерсы на золото США выросли на 0,3% - до $3352,50.

Индекс доллара упал на 0,2% и находится на пути ко второй подряд неделе снижения, что делает золото менее дорогим для владельцев других валют.

"Опасения по поводу фискальной ситуации в США (после того, как законопроект Трампа о масштабном сокращении налогов был принят Конгрессом) и неопределенность относительно приближения дедлайна для вопроса о пошлинах 9 июля усилили спрос на актив-убежище", - сказал Рикардо Евангелиста, старший аналитик Activ.

Трамп объявил, что Вашингтон начнет рассылать письма странам в пятницу, что ознаменовало отход от более ранних планов по отдельным торговым соглашениям. 2 апреля он объявил о взаимных пошлинах в 10%-50%, но позже снизил большинство до 10% до 9 июля, чтобы провести переговоры.

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Тем временем законодательство Трампа о сокращении налогов преодолело свое последнее препятствие в Конгрессе в четверг, сделав его сокращения 2017 года постоянными, профинансировав его иммиграционные репрессии и добавив новые налоговые льготы, обещанные во время кампании Трампа 2024 года.

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Данные показали, что рост занятости в США в июне был неожиданно устойчивым, но почти половина прироста количества рабочих мест вне сельского хозяйства пришлась на государственный сектор, а прирост в частной промышленности был самым низким за восемь месяцев, на фоне того, как предприятия боролись с растущими экономическими препятствиями.

"Последние данные по рабочим местам в США подтверждают версию о замедлении экономики, но не о застое, что снижает давление на ФРС с целью снижения процентных ставок в ближайшее время", - сказал аналитик UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново.

Спотовое серебро выросло на 0,1% до 36,86 долларов за унцию, а палладий снизился на 0,1% до 1135,70 долларов. Платина выросла на 0,7% до 1376,33 долларов за унцию и движется к пятой неделе роста подряд.

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