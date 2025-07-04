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Золото прямує до подорожчання за тиждень на тлі падіння долара

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Ціни на золото зросли на 0,5% до $3343,07 за унцію, прямуючи до тижневого зростання на 2,1%. Це відбувається на тлі зниження долара США та невизначеності щодо торгових угод президента Трампа.

Золото прямує до подорожчання за тиждень на тлі падіння долара

Ціни на золото відновилися в п'ятницю і прямували до тижневого зростання, чому сприяло зниження долара США в ціні та приплив коштів з активів-притулків, на тлі того, як наближався дедлайн для торгівельних угод президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото зросло на 0,5% до $3343,07 за унцію за 06:17 за Гринвічем (09:17 за Києвом). Зливки зросли приблизно на 2,1% цього тижня.

Американські ф'ючерси на золото США зросли на 0,3% - до $3352,50.

Індекс долара впав на 0,2% і перебуває на шляху до другого поспіль тижня зниження, що робить золото менш дорогим для власників інших валют.

"Побоювання з приводу фіскальної ситуації в США (після того, як законопроект Трампа про масштабне скорочення податків було ухвалено Конгресом) і невизначеність щодо наближення дедлайну для питання про мита 9 липня посилили попит на актив-притулок", - сказав Рікардо Еванджеліста, старший аналітик Activ.

Трамп оголосив, що Вашингтон почне розсилати листи країнам у п'ятницю, що ознаменувало відхід від більш ранніх планів щодо окремих торгових угод. 2 квітня він оголосив про взаємні мита у 10%-50%, але пізніше знизив більшість до 10% до 9 липня, щоб провести переговори.

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Тим часом законодавство Трампа про скорочення податків подолало свою останню перешкоду в Конгресі в четвер, зробивши його скорочення 2017 року постійними, профінансувавши його імміграційні репресії та додавши нові податкові пільги, обіцяні під час кампанії Трампа 2024 року.

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Дані показали, що зростання зайнятості в США в червні було несподівано стійким, але майже половина приросту кількості робочих місць поза сільським господарством припала на державний сектор, а приріст у приватній промисловості був найнижчим за вісім місяців, на тлі того, як підприємства боролися з економічними перешкодами, що зростали.

"Останні дані щодо робочих місць у США підтверджують версію про уповільнення економіки, але не про застій, що знижує тиск на ФРС з метою зниження відсоткових ставок найближчим часом", - сказав аналітик UBS із сировинних товарів Джованні Стауново.

Спотове срібло зросло на 0,1% до 36,86 доларів за унцію, а паладій знизився на 0,1% до 1135,70 доларів. Платина зросла на 0,7% до 1376,33 доларів за унцію і рухається до п'ятого тижня зростання поспіль.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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