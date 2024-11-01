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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Киев  •  УНН

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Британский приматолог выдвинул гипотезу о происхождении поцелуев от практики ухода за шерстью у приматов. Исследователь считает, что люди сохранили этот ритуал как рудимент социального взаимодействия.

Никто точно не знает, когда у людей появились поцелуи. Однако практика прижимания губ к другому человеку, будь то дружеская или любовная, не является универсальной. Это означает, что вероятную здесь большую роль играет культура, а не инстинкты. Однако такая практика присуща не только людям, но и некоторым приматам. На основании этого приматолог и эволюционный психолог из Университета Ворика в Британии Адирано Ламейра выдвинул свою гипотезу возникновения поцелуев, пишет УНН со ссылкой на Science alert.

Детали

По мнению исследователя первые поцелуи были частью повседневного смысла ухода друг за другом у наших предков. Ламейра сделал такой вывод на основании наблюдений за поведением приматов: когда примат, помогает другому ухаживать за собой, то встречая проблему, например, паразита, он наклоняется и цепляет проблему губами, заботливо высасывая ее. Исследователь предполагает, что хотя со временем люди потеряли необходимость в таком уходе, такое почти ритуальное действие, как поцелуй все же сохранилось.

"Гигиеническое значение ухода за партнером в ходе эволюции человека снизилось из-за потери шерсти. Однако, даже те короткие сеансы, которые остались, как и предполагалось, сохранили бы финальную стадию "поцелуя", в конце концов оставшись единственным следом некогда ритуального поведения для сигнализации и закрепления социальных и родственных связей", - считает ученый.

Упоминания о поцелуях между людьми датируются тысячелетиями. Так что этот аспект взаимодействия неподвластен быстротечной моде. В прошлом высказывались предположения, что поцелуй связан с кормлением младенцев предварительно пережеванной пищей. Однако, поцелуй предполагает выпячивание губ, а еще некоторую степень всасывания. А кормление ребенка предварительно пережеванной пищей требует выталкивания ее в рот ребенка. Поэтому такое предположение выглядит несколько сомнительным. Другое предположение усматривает, что поцелуи могли возникнуть из ритуала обнюхивания. Но возникает вопрос - почему в этом процессе должны быть задействованы уста?

Ламейра считает, что практика поцелуев является частью социального взаимодействия, ритуалов, скрепляющих социальные связи и успокаивающих. Такой вывод сделан на основании того, что человек, как и приматы, является социальным существом. У приматов одной из наиболее распространенных форм социального взаимодействия является груминг, то есть уход за другим членом социальной группы, за его кожей и шерстью: вычищение, удаление паразитов, отмерших клеток кожи, мусора и грязи. Кроме непосредственного гигиенического назначения такие действия помогают устанавливать и поддерживать союзы, иерархию, сплоченность благодаря контакту, что вызывает выброс эндорфинов, которые снижают уровень стресса и способствуют возникновению ощущения благополучия. Таким образом между теми, кто осуществляет уход и теми, кто его получает еще больше скрепляется связь.

Но по сравнению с приматами люди тратят в целом на 89% меньше времени по уходу за другим человеком - мы потеряли мех и разработали методы самостоятельного ухода за собой. Однако, как считает исследователь, мы вполне могли сохранить рудиментарные остатки этого важного ритуала. Ламейра называет это "последним поцелуем грумера". Из такого прикосновения в дальнейшем вполне мог развиться и поцелуй из уст в уста. Но дальнейшее эволюционирование поцелуев зависело от культурного и социального контекстов, считает исследователь.

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком24 октября 2024, 10:51 • 134597 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КультураУНН Lite