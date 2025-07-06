Всесвітній день кардіолога, День народження долара: що відзначають 6 липня у світі та Україні

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначається Всесвітній день кардіолога, День народження американського долара, а в Україні святкують День Військово-морських сил Збройних сил України, пише УНН.

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Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями

Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями або Всесвітній день боротьби із зоонозами - 6 липня у світі відзначають день боротьби із хворобами, які передаються від тварин до людей. Це день, котрий нагадує нам про тонку грань між світом людей і світом тварин - і як часто ця грань може стати пусковим моментом для глобальних викликів.

Саме у цей день 1885 року французький учений Луї Пастер уперше ввів щеплення проти сказу хлопчику на ім’я Джозеф Мейстер, укушеному скаженим собакою - та врятував йому життя. Цей день став переломним у боротьбі зі сказом і символізує початок боротьби з усіма антропозоозами - інфекціями, які переходять між тваринами і людьми.

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Всесвітній день кардіолога

6 липня також відзначається Всесвітній день кардіолога, який був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я як за ініціативи лікарів, так і за ініціативи пацієнтів.

Кардіологія - це один з найважливіших напрямків сучасної медицини. За статистикою близько 90% усіх захворювань на Землі пов’язані із роботою серцево-судинної системи.

Та, незважаючи на новітні методики лікування, сучасні технології, професіоналізм кардіологів, на жаль, саме серцево-судинні захворювання вже багато років є лідерами по смертності серед людей як на нашій планеті, так і безпосередньо в Україні.

Щороку від них та пов’язаних із ними хвороб на Землі помирають до 17 мільйонів людей. В Україні ця цифра коливається в межах 400-500 тисяч смертей у рік.

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День народження американського долара

Також 6 липня вважається Днем народження долара. Саме цього дня у 1785 році Континентальний конгрес США проголосив, що саме долар стане національною валютою країни. Таким чином сполучені Штати стали першою країною в світі, де національна валюта отримала назву "долар".

У 1792 році був створений Філадельфійський монетний двір, де чеканили перші американські долари. Зовнішній вигляд паперового долара постійно змінювався. На початку ХХ століття на доларах дозволили друкувати портрети, але тільки померлих людей. Свій сучасний вигляд долар отримав в 1928 році.

У долара, до речі, є ще один день народження — 1 квітня. Вважається, що на початку квітня 1778 року американський бізнесмен Олівер Поллок придумав символ для майбутньої національної валюти США: латинську літеру "S" з двома вертикальними смугами. З деякими змінами цей символ дожив до наших днів.

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День Військово-морських сил Збройних сил України

У червні 2015 року тодішній Президент України Петро Порошенко "ураховуючи значення Військово-морських сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави" постановив установити в Україні свято - День Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначати щорічно у першу неділю липня.

У липні 1918 року були здійснені практичні кроки у формуванні українського флоту тодішньої незалежної України. Зокрема, було створене постійно діюче з’єднання Військово-морського Флоту Української держави - бригади тральщиків.

Створення Військово-морських сил України поступово розпочалося у 1992 році, коли екіпажі деяких кораблів чорноморського флоту колишнього срср почали приймати присягу на вірність Україні.

Це відбувалося на фоні жорсткого політичного протистояння з росією, яка повністю хотіла підпорядкувати чорноморський флот собі.

Тоді до відкритого збройного протистояння не дійшло. Сторони підписали попередню домовленість, згідної якої флот мав бути розподілений 50 на 50. Однак, згодом Україна пішла на поступки і отримала лише 20% чорноморського флоту.

Першим командувачем ВСУ був віце-адмірал Борис Кожин.

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Під час російської окупації Криму у 2014 році ВМС ЗСУ втратили 85% своїх суден. Хоча, згодом частину кораблів вдалося повернути.

Третина особового складу ВМС відкрито перейшла на бік окупантів. Зокрема, і призначений тоді командувач ВМС контр-адмірал денис березовський.

На початок повномасштабного російського вторгнення бойовий флот ВМС нараховував 22 кораблі різних класів, допоміжний флот – 37 суден, авіація ВСМС – 35 літаків.

Усі підрозділи ВМС України з перших хвилин повномасштабної війни беруть участь у відбитті російської агресії.

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Всесвітній день поцілунку

Ще 6 липня можна відсвяткувати Всесвітній день поцілунку. Це свято з’явилося у Великій Британії у ХІХ столітті, і згодом набуло популярності у багатьох країнах світу.

Історія та міфологія визначають поцілунок як певне ритуальне дійство, яке свідчить про соціальні, релігійні, міфічні відносини між людьми. У різних мовах навіть прижилися певні ідіоматичні вирази про поцілунок.

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Церковне свято

6 липня за новим календарним стилем вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого - відлюдника й учня Антонія Великого.

Сисой народився в V столітті, в Єгипті. Більшу частину свого життя він провів у пустелі - у печері, де до цього жив Антоній. Святий Сисой прославився як людина дивовижної доброти і милосердя, але до себе він був дуже суворий, а до своїх учнів - вимогливий. Сисой учив, що Бог дає нам велике милосердя і щире покаяння людини може прийняти протягом трьох днів.

У преподобного був дар чудотворення: він міг зцілити хворих, а одного разу навіть воскресив померлого хлопчика. За переказами, батько загубив у дорозі сина і в розпачі приніс його до Сисоя, та й пішов. Преподобний, не підозрюючи, що хлопчик помер, сказав йому: "Піднімайся". Той встав і вийшов до батька. Той, побачивши сина в повному здоров'ї, ледве з глузду не зійшов від щастя. Але сам Сисой попросив про це нікому не говорити - ця таємниця стала відома лише після його смерті.

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