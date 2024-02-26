Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии
Киев • УНН
За минувшие сутки российские военные более 20 раз обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив 90 гражданских объектов.
российские военные за минувшие сутки 21 раз обстреляли гражданское население Донетчины, под ударом находились 13 населенных пунктов. Армия рф применяла авиабомбы ракеты и артиллерию. Об этом в понедельник сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в течение суток армия рф 21 раз обстреляла гражданское население, 1556 - линию соприкосновения.
Под вражеским ударом находились 13 населенных пунктов: города Железное, Красногоровка, Курахово, Константиновка, Селидово, Часов Яр, поселок Острое, села Закитное, Максимильяновка, Никифоровка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Предтечино.
Захватчики применили против мирных авиабомбы "КАБ-500", "КАБ-250", гибридную ракету "Гром-Е1", ЗРК "С-300", артиллерию
Повреждено 90 гражданских объектов, среди них 30 жилых домов, вокзал, церкви, почта, кафе, аптеку, медучреждения, учебные заведения, админздания, магазины, торговые павильоны и тому подобное.
Как сообщается, Константиновку россия атаковала 8 раз - управляемой авиабомбой и 7 ракетами. Ранена женщина. Городская инфраструктура подверглась масштабным разрушениям, только поврежденных жилых домов - 23.
В результате вражеских обстрелов травмы получили еще четыре человека - в Закитном, Курахово, Максимильяновке и Часовом Яру.
По Селидово оккупанты попали ракетой "Гром-Е1", разрушили кафе. Информации о пострадавших не поступало.
Также сообщается, что из Донецкой области были эвакуированы еще 247 человек, из них 94 ребенка.
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Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии
За минувшие сутки российские военные более 20 раз обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив 90 гражданских объектов.
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