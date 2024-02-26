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Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии

Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:12  •  18075 просмотра

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За минувшие сутки российские военные более 20 раз обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив 90 гражданских объектов.

российские военные за минувшие сутки 21 раз обстреляли гражданское население Донетчины, под ударом находились 13 населенных пунктов. Армия рф применяла авиабомбы ракеты и артиллерию. Об этом в понедельник сообщила полиция Донецкой области, передает УНН

Детали 

Как сообщается, в течение суток армия рф 21 раз обстреляла гражданское население,  1556 - линию соприкосновения.     

Под вражеским ударом находились 13 населенных пунктов: города Железное, Красногоровка, Курахово, Константиновка, Селидово, Часов Яр, поселок Острое, села Закитное, Максимильяновка, Никифоровка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Предтечино.

Захватчики применили против мирных авиабомбы "КАБ-500", "КАБ-250", гибридную ракету "Гром-Е1", ЗРК "С-300", артиллерию

- говорится в сообщении полиции.

Повреждено 90 гражданских объектов, среди них 30 жилых домов, вокзал, церкви, почта, кафе, аптеку, медучреждения, учебные заведения, админздания, магазины, торговые павильоны и тому подобное.

Как сообщается, Константиновку россия атаковала 8 раз - управляемой авиабомбой и 7 ракетами. Ранена женщина. Городская инфраструктура подверглась масштабным разрушениям, только поврежденных жилых домов - 23.

В результате вражеских обстрелов травмы получили еще четыре человека -  в Закитном, Курахово, Максимильяновке и Часовом Яру.

По Селидово оккупанты попали ракетой "Гром-Е1", разрушили кафе. Информации о пострадавших не поступало.

Также сообщается, что из Донецкой области были эвакуированы еще 247 человек, из них 94 ребенка.

В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф26 февраля 2024, 08:44 • 16309 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
kostiantynivkaКонстантиновка
donetskДонецк
Ворог за добу понад 20 разів атакував населення Донеччини: вдаряв ракетами, авіабомбами та обстрілював з артилерії
The enemy attacked the population of Donetsk region more than 20 times over the last day: they fired rockets, bombs and artillery
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