Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии

российские военные за минувшие сутки 21 раз обстреляли гражданское население Донетчины, под ударом находились 13 населенных пунктов. Армия рф применяла авиабомбы ракеты и артиллерию. Об этом в понедельник сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в течение суток армия рф 21 раз обстреляла гражданское население, 1556 - линию соприкосновения.

Под вражеским ударом находились 13 населенных пунктов: города Железное, Красногоровка, Курахово, Константиновка, Селидово, Часов Яр, поселок Острое, села Закитное, Максимильяновка, Никифоровка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Предтечино.

Захватчики применили против мирных авиабомбы "КАБ-500", "КАБ-250", гибридную ракету "Гром-Е1", ЗРК "С-300", артиллерию - говорится в сообщении полиции.

Повреждено 90 гражданских объектов, среди них 30 жилых домов, вокзал, церкви, почта, кафе, аптеку, медучреждения, учебные заведения, админздания, магазины, торговые павильоны и тому подобное.

Как сообщается, Константиновку россия атаковала 8 раз - управляемой авиабомбой и 7 ракетами. Ранена женщина. Городская инфраструктура подверглась масштабным разрушениям, только поврежденных жилых домов - 23.

В результате вражеских обстрелов травмы получили еще четыре человека - в Закитном, Курахово, Максимильяновке и Часовом Яру.

По Селидово оккупанты попали ракетой "Гром-Е1", разрушили кафе. Информации о пострадавших не поступало.

Также сообщается, что из Донецкой области были эвакуированы еще 247 человек, из них 94 ребенка.

В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф