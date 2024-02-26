В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф
Киев • УНН
Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.
Вследствие многочисленных повреждений одного из магистральных водопроводов из-за обстрелов рф в Донецкой области временно ограничат подачу воды в четырех городах. Речь идет о Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке, сообщил в понедельник председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка - в этих городах подача воды временно будет сокращена на четверть
По его словам, один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате вражеских обстрелов и имеет большие потери воды.
Специалисты должны устранить проблемы в не менее 12 местах, поэтому сегодня с 11 утра этот водопровод будет остановлен.
В работе остается другой водопровод, который способен поддержать водоснабжение на высоком уровне, но, к сожалению не в полном объеме.
"По предварительным оценкам, работы продлятся около недели. Прошу в это время экономнее пользоваться водой", - указал председатель ОВА.
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины26 февраля 2024, 06:38 • 29492 просмотра
В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф
Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.
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