В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Вследствие многочисленных повреждений одного из магистральных водопроводов из-за обстрелов рф в Донецкой области временно ограничат подачу воды в четырех городах. Речь идет о Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке, сообщил в понедельник председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка - в этих городах подача воды временно будет сокращена на четверть - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате вражеских обстрелов и имеет большие потери воды.

Специалисты должны устранить проблемы в не менее 12 местах, поэтому сегодня с 11 утра этот водопровод будет остановлен.

В работе остается другой водопровод, который способен поддержать водоснабжение на высоком уровне, но, к сожалению не в полном объеме.

"По предварительным оценкам, работы продлятся около недели. Прошу в это время экономнее пользоваться водой", - указал председатель ОВА.

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины