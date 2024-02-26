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В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:44  •  6828 просмотра

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Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.

Вследствие многочисленных повреждений одного из магистральных водопроводов из-за обстрелов рф в Донецкой области временно ограничат подачу воды в четырех городах. Речь идет о  Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке, сообщил в понедельник председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка - в этих городах подача воды временно будет сокращена на четверть

- написал Филашкин в соцсетях. 

По его словам, один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате вражеских обстрелов и имеет большие потери воды. 

Специалисты должны устранить проблемы в не менее 12 местах, поэтому сегодня с 11 утра этот водопровод будет остановлен.

В работе остается другой водопровод, который способен поддержать водоснабжение на высоком уровне, но, к сожалению не в полном объеме.

"По предварительным оценкам, работы продлятся около недели. Прошу в это время экономнее пользоваться водой", - указал председатель ОВА. 

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины26 февраля 2024, 06:38 • 29492 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
kostiantynivkaКонстантиновка
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
У чотирьох містах на Донеччині тимчасово обмежать подачу води через пошкодження внаслідок обстрілів рф
Water supply will be temporarily restricted in four cities in Donetsk region due to damage caused by Russian shelling
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В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.

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